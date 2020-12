30/11/2020 Le candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta, dans un acte de sa candidature ‘Estimem el Bar a’ SPORTS ‘ESTIMEM EL BAR A’

BARCELONE, 3 (EUROPA PRESS)

Le pré-candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta a exprimé ce jeudi sa volonté pour Leo Messi de continuer au Barça au-delà de cette saison et assure qu’il existe des “propositions imaginatives” pour le convaincre de continuer à être une “priorité” et une référence en tant que Blaugrana.

“Il y a toujours des propositions imaginatives pour que Messi aime rester au Barça. Il y a beaucoup de propositions à envisager, mais j’ai besoin de l’autorité que le président du Barça a pour voir les chiffres et pouvoir lui parler et lui promettre quelque chose”, a-t-il déclaré dans une interview. dans «El matí de Catalunya Ràdio» collecté par Europa Press.

Pour Laporta, Messi est un joueur «prioritaire». “Chaque club aimerait l’avoir. Cela garantit que vous aspirez à tout gagner. Avec une bonne équipe, cela fait la différence. Mais c’est aussi important au niveau économique, à cause de ce qu’il produit parce qu’il appartient au Barça”, a-t-il déclaré.

“J’espère que, s’il a des offres, il pourra attendre de savoir qui sera le nouveau président et sa proposition. J’ai de bonnes relations avec lui, je parle souvent avec lui. Je veux qu’il reste au Barça et mon intention est, si je gagne et que j’ai de l’autorité. , faites une proposition sérieuse que j’espère que vous évaluerez et déciderez de ce qui est mieux pour Leo et pour le Barça », a-t-il déclaré.

Mais, dans ces propositions imaginatives, il n’a rien défini. Il ne voulait pas non plus parler de noms ou de signatures possibles. Ainsi, étant donné la récente demande de Neymar de jouer avec Messi l’année prochaine, il s’est montré prudent.

“Si nous disons que” ceci ou cela viendra “, cela déstabilise l’équipe, les joueurs, je le sais parce que j’ai été président. Il est normal que Neymar dise cela, ils sont amis avec Messi. Mais j’espère que Leo pourra attendre la nouvelle proposition. président du Barça », a-t-il réitéré.

Et s’il gagne, il est convaincu qu’il peut réaliser son plan; que les gens et les joueurs voient le Barça avec désir. “Si je suis président, je rendrai la joie au Barça, et nous donnerons le message au monde que nous sommes revenus. Nous donnerons aux bons joueurs l’illusion d’imaginer qu’ils pourraient jouer pour le Barça. Mais maintenant, je ne veux parler de personne en particulier”, dit-il sèchement.

En revanche, sur le plan économique du club, il a réitéré, comme il l’a fait dans sa présentation, qu’il s’attend à des chiffres pires que ceux prévus par le précédent conseil d’administration du démissionnaire Josep Maria Bartomeu. “Je ne m’attends pas à plus de surprises que d’habitude dans ces cas car les chiffres sont interprétables. Mais je dois faire des prévisions réalistes, je pense qu’il y aura moins de revenus que prévu”, at-il reconnu.

“Le ‘Barça Corporate’ ou l ” Espai Barça ‘sont des atouts sur lesquels nous pourrons réaliser un volume de revenus assez intéressant. L’ ‘Espai Barça’, en principe, ne doit pas s’arrêter mais peut-être se restructure, mais j’ai besoin de savoir comment l’accord est avec «Goldman Sachs» », il a pointé dans ce sens.

Mais, en équilibre de Bartomeu, avant de pouvoir voir les chiffres réels, il estime que “malheureusement” il quitte le club dans une situation “très indésirable et très compliquée”. “Cela laisse un club presque ruiné, et il y a une partie qui est due au COVID et une autre est due à une direction qui n’a pas été bien”, a-t-il déploré.

Bien sûr, déjà dans sa présentation officielle en tant que candidat, il était calme et conciliant. Quelque chose sur lequel on lui a demandé ce jeudi. “Je suis le même, mais j’avais alors 40 ans et maintenant j’en ai 58. Le temps vous amène à une certaine modération. L’un des slogans que mon équipe me dit est que je suis comme je suis”, a-t-il déclaré à cet égard.