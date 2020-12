20/12/2020 Le pré-candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta, dans une interview pour Europa Press SPORTS

“Nous avons été informés que les nouveaux Palaos auraient certaines lacunes à corriger”

BARCELONE, 20 (EUROPA PRESS)

Le pré-candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta est clair que le projet de rénovation totale de Norman Foster du Camp Nou qu’il a présenté en 2007, inspiré par l’architecte catalan Antoni Gaudí, est meilleur que “ l’Espai Barça ” que l’on retrouvera aujourd’hui si il remporte les élections présidentielles, il ne fait donc aucun doute que le projet actuel peut être «peaufiné».

“J’ai le numéro de téléphone de Norman Foster, il est sur ma liste, mais nous ne nous sommes pas parlé récemment. Le projet de Foster était pour moi un stade extraordinaire, le meilleur. Il a été choisi parmi beaucoup d’autres, mais cela n’a pas pu être fait parce que la directive à venir ne l’a pas fait. il voulait le faire. Une décision qui était une erreur », a-t-il reconnu dans une interview à Europa Press.

Laporta estime que «l’Espai Barça» «est ce qu’il est», un scénario «limité» et pire que celui proposé avec Foster. “J’ai vraiment aimé le stade de Norman Foster, maintenant le stade devra être réformé dans le cadre de ‘Espai Barça’ mais nous pouvons aussi faire nos ajustements, et peut-être un meilleur design et une meilleure solution à l’actuel”, il augurait.

“L’Espai Barça” que nous connaissons en profondeur, les aspects urbains du projet sont définis, il a été beaucoup réduit par rapport à ce qui était prévu pendant mon mandat. Comme je l’ai quitté, ils n’ont pas voulu en profiter et maintenant nous avons ce que nous avons et nous devrons faire quoi le mieux possible, mais limité », a-t-il réitéré à cet égard.

De plus, il craint de constater que cet «Espai Barça» et l’accord de financement avec le groupe d’investissement Goldman Sachs le lieront pieds et mains. «J’espère que pour la réforme du Camp Nou, les ‘droits de dénomination’ n’ont pas été conditionnés dans le contrat Goldman Sachs, qui semble être ce qui financera ce projet. Mais je crois que ce contrat est en attente de ratification par l’Assemblée », a-t-il souligné.

“Si Goldman Sachs a avancé une somme importante au Barça et je pense que, si nous ne ratifions pas, ils nous demanderaient de rendre cet argent payé d’avance. Il y a tellement de choses à étudier que je ne veux pas non plus me prononcer, je peux trouver un contrat qui conditionne ma réponse. , et ce contrat, je n’ai pas vu, »il a assuré, prudent.

DÉFICIENCES DU NOUVEAU PALAU BLAUGRANA

Il est clair qu’il voudra un Camp Nou et un Palau Blaugrana d’avant-garde valables des années, plus limités dès leur sortie. << Nous avons été informés que, comme le nouveau Palau a été conçu, il présenterait certaines lacunes. Peut-être que nous devrons inverser cette situation. Tout comme ce qui a été signé n'a pas été fait conformément aux exigences du club, et ces travaux ils devraient servir pendant de nombreuses années », a-t-il déploré.

Un nouveau Palau Blaugrana où un homme de confiance comme Enric Masip, leader de la «Dream Team» de handball, pourrait avoir du poids. “Enric est dans le projet, dans la mesure de sa disponibilité je peux compter sur lui. Nous sommes unis par une grande amitié, il a le Barça dans sa tête et a été une référence en handball, avec une activité professionnelle au club et je me sens très à l’aise avec lui. . Enric peut apporter beaucoup dans de nombreux domaines », a assuré Laporta.