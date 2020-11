MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

L’équipe de football argentine a laissé échapper deux points ce jeudi lors de la troisième journée des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde du Qatar en 2022 après ne pas être passé d’un match nul à un but contre le Paraguay, alors que l’Équateur a remporté une victoire toujours précieuse en altitude. de la paix.

Après avoir entamé son voyage vers la prochaine Coupe du monde avec deux victoires, dont une dans la capitale bolivienne, l’albiceleste a ajouté son premier revers face à l’albirroja, emmenée par son compatriote Eduardo Berizzo et qui est venu commander au tableau d’affichage avant la réaction de son rival, bien meilleure en seconde période quand il a trouvé quelque chose de plus que Leo Messi.

L’attaquant du FC Barcelone a été neutralisé par l’approche de «Toto», qui ne lui a pas donné trop de visibilité dans les 45 premières minutes, où les deux buts ont été marqués. Le premier, paraguayen, après un penalty à Almirón que Romero a transformé à la 21e minute, et qui a réveillé les hommes de Lionel Scaloni.

L’Argentine s’est améliorée de l’inconvénient et a trouvé l’égalisation dans un corner que Nico González dirigeait parfaitement au bord de la pause. Le double champion du monde a été reconstruit après avoir traversé les vestiaires et a pu vaincre le Paraguay en seconde période avec une prédominance pour le VAR, qui n’a pas considéré une pénalité comme une main d’Otamendi et qui a annulé Messi 2-1 après une faute commise. au début de la pièce et qui a provoqué la colère du capitaine.

Malgré leur domination, l’équipe locale n’a pas eu d’occasions excessives contre un adversaire féroce, et même dur à des occasions telles que le genou de Romero à Palacios qui a provoqué une fracture de Leverkusen dans la région lombaire. Lautaro Martínez a essayé et le meilleur était pour Messi, mais son coup franc a été juste touché par Silva dans une grande intervention.

En revanche, dans l’autre match de jeudi, l’Équateur a remporté sa deuxième victoire lors de ces éliminatoires sud-américains en battant une Bolivie 2-3 à La Paz qui a perdu ses trois matchs et dont le classement est déjà en montée. .

Les Boliviens n’ont pas profité de l’avance sur le tableau d’affichage par Juan Carlos Arce et dès le début de la seconde période, Beder Caicedo a fait match nul et Mena a fait 2-1. Martins a fait 2-2 et quand les locaux s’attendaient au moins à obtenir un point, son rival a pris les trois avec un penalty en 88 marqué par Gruezo.