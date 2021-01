05/11/2019 Entraîneur féminin de l’Atlético de Madrid, José Luis Sánchez Vera. SPORTS @ATLETIFEMENINO

MADRID, 12 ANS (EUROPA PRESS)

L’Atlético de Madrid a surpris ce mardi avec la nomination de José Luis Sánchez Vera en tant que nouvel entraîneur pour remplacer Dani González 24 heures après avoir disputé la demi-finale de la ‘Four Final’ de la Super Coupe féminine contre le FC Barcelone mercredi.

L’entraîneur revient ainsi sur un banc qu’il a quitté en octobre 2019 pour des raisons personnelles et des mois après avoir mené l’équipe rojiblanco à son troisième titre de champion consécutif avec 28 victoires et deux défaites.

“Je ne peux pas dire grand-chose de ce que signifie travailler à nouveau pour ce club et cette équipe. Nous avons de nombreux défis et objectifs pour lesquels travailler ensemble et je mettrai, comme toujours, tous mes efforts, mon dévouement et ma passion pour les atteindre. J’espère voir tous les Atléticos. bientôt », a déclaré Sánchez Vera dans des déclarations recueillies par le site Web du club.

L’Atlético a rapporté que Dani González, qui était sur le banc depuis janvier 2020, “continuera à être lié au club”. “Du club, nous apprécions son travail et son professionnalisme lors de son passage sur le banc de la première équipe féminine”, a-t-il déclaré.