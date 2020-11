16/11/2020 Le directeur de l’activité physique et des sports du gouvernement basque, Jon Redondo, SPORTS PAYS BASQUE ESPAGNE EUROPE ÁLAVA AUTONOMIES GOUVERNEMENT BASQUE

L’équipe masculine affrontera le Costa Rica ce lundi, à partir de 20 h 45, à Ipurua

VITORIA, 16 ANS (EUROPA PRESS)

Le directeur de l’activité physique et du sport du gouvernement basque, Jon Redondo, a souligné l’importance que le match entre les équipes du Pays basque et du Costa Rica à Ipurua se jouera lundi dans le calendrier 2020 de la FIFA, comme il le pense. que ce calendrier international “donne de la visibilité” à l’équipe basque.

Dans un communiqué, le gouvernement basque a souligné que l’équipe costaricaine jouera ce lundi à Ipurua à 20h45 après avoir joué contre le Qatar en Autriche, un match qui s’est terminé 1-1.

Le directeur de l’activité physique et des sports du gouvernement basque, Jon Redondo, a rappelé qu’en raison de la situation épidémiologique, le jeu se jouera sans public.

“Bien qu’il faille jouer sans le soutien des supporters, l’Euskal Selekzioa continue de rivaliser avec d’autres équipes internationales et c’est ce que nous devons souligner. L’équipe basque accueillera une équipe de haut niveau à Ipurua dans le calendrier de la FIFA et cela consolide son engagement à continuer à concourir normalement et régulièrement », a-t-il déclaré.

Redondo estime que “en ce qui concerne le statut officiel de l’Euskal Selekzioa, il est important de concourir dans le calendrier de la FIFA, puisque le reste des équipes s’affrontent au niveau international pendant cette période”. “La présence de l’Euskal Selekzioa dans ce calendrier international donne de la visibilité à notre équipe”, a-t-il souligné.

Enfin, il a rappelé que ce sera le troisième match de l’Euskal Selekzioa masculin du calendrier de la FIFA après avoir joué en 2018 contre le Venezuela et un an plus tard contre le Panama.