L’affaire qui atteint le bâtiment du tribunal A Parda est une pièce distincte de l’opération Patos

PONTEVEDRA, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Le tribunal correctionnel numéro 3 de Pontevedra prévoit de juger ce vendredi le président de la Fédération galicienne de football, Rafael Louzán, et la déléguée territoriale de la Xunta à Pontevedra, Luisa Piñeiro.

À lui pour un crime présumé de prévarication et un autre de fraude et elle en tant que coopérateur nécessaire en ce qui concerne les irrégularités présumées dans les travaux du terrain de football en gazon artificiel d’O Buelo en 2011, lorsque Louzán était le président de la Diputación de Pontevedra et Piñeiro le maire de Moraña.

L’affaire qui atteint le bâtiment du tribunal A Parda est une pièce distincte de l’opération Ducks. Outre Louzán et Piñeiro, six autres personnes siégeront sur le banc des accusés: l’administrateur d’Eiriña Construcciones, lauréat des travaux; le PDG de cette société; le directeur des infrastructures de l’époque de la Diputación; deux entrepreneurs de Pontevedra et O Salnés et un architecte.

Les huit sont accusés du crime de fraude et en outre Rafael Louzán fait face à un crime présumé de prévarication et, en tant que collaborateurs nécessaires de cette prétendue prévarication, le procureur accuse Luisa Piñeiro et cinq autres accusés.

En ce qui concerne la demande de sanctions, le parquet demande que Louzán et deux autres personnes soient condamnés à trois ans de prison et à neuf ans d’interdiction spéciale d’emploi ou de fonction publique liée à tout poste dans les administrations publiques.

Les peines demandées pour les autres prévenus vont de deux à trois ans de prison, en plus de la déchéance pour l’aide publique et les avantages fiscaux.

FAITS À JUGER

Selon l’acte d’accusation du ministère public, en décembre 2011, le conseil provincial de Pontevedra a approuvé un accord avec le conseil municipal de Moraña pour la rénovation du terrain de football O Buelo grâce à une subvention discrétionnaire du président Louzán.

Les travaux ont été attribués à l’entreprise de construction Eiriña et ont eu un coût supplémentaire de 86 000 euros lié aux travaux non contractuels, malgré le fait que la loi empêchait de dépasser le montant de l’attribution.

Selon le parquet, les accusés “ont conçu un système artificiel, en fraude de la loi, visant à payer à la société Eiriña le montant qu’elle réclamait sur le budget approuvé”.