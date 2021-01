Suárez sauve le leader de Mendizorrotza

Un but de l’Uruguayen au bord de la remise permet à l’Atlético de battre Alavés

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

L’attaquant uruguayen Luis Suárez a sauvé ce dimanche, avec un but en remise, deux points pour l’Atlético de Madrid à Mendizorrotza (1-2), un résultat qui permet à l’équipe d’ajouter sa quatrième victoire consécutive et de s’installer à la tête de la Liga. Santander.

Alors que Joao Félix attendait sa chance sur le banc, l’équipe de Diego Pablo Simeone a fait payer “ Glorious ” pour sa seule distraction en première mi-temps, mais les hommes de Machín, qui ont terminé le match avec un de moins et sans tirer au but, ont mis le leader contre les cordes après avoir profité du but contre son camp de Felipe à la 84e minute.

Le départ des Portugais et, bien sûr, de l’attaquant Luis Suárez se sont chargés, presque au bord de la remise, de sauver deux points presque perdus pour les colchoneros, qui sont retranchés en haut du tableau avec 38 points, deux de plus que le Real Madrid et avec deux matchs de moins.

La neige, qui 24 heures auparavant avait recouvert la pelouse de Mendizorrotza et menaçait même de suspendre le match, a donné une trêve aux deux concurrents, qui se sont retrouvés dans un match fermé dans lequel l’équipe de Pablo Machín a pris la peine de rassembler leur lignes pour éviter de concéder quoi que ce soit aux rojiblancos.

La résistance locale a fonctionné presque parfaitement, mais à la mi-temps, le leader a réussi à punir la seule erreur des babazorros de tout le match lors de son deuxième tir entre les trois bâtons, après un tir de Yannick Carrasco à six minutes.

À la 41e minute, l’équipe ‘Cholo’ Simeone est sortie avec des espaces dans un jeu qui a été résolu par Marcos Llorente, qui s’est levé pour envoyer le ballon, qui a légèrement touché un défenseur, en bas des mailles sans l’étirer. de Pacheco pourrait l’éviter.

L’entrée de Joao Félix à la 62e minute et l’expulsion rigoureuse de Laguardia à peine une minute plus tard semblaient mettre le duel en difficulté pour les Vitoria, qui pourtant avec un moins dénudé de leurs liens pour aller à l’attaque avec l’entrée de Lucas Pérez et Joselu.

Ce sont précisément les deux béliers galiciens qui ont forgé le match nul en 84, lorsque Felipe a effacé par erreur le tir de Lucas pour introduire le ballon dans son propre but et égaliser le match.

Malgré tout, Joao Félix a redonné l’avantage aux rojiblancos dans une pièce dans laquelle il a atteint la ligne de fond et a mis le ballon au deuxième poteau, où Suárez n’a terminé que pour égaliser dans le Pichichi avec Iago Aspas et Gerard Moreno avec neuf buts (min 90).

FICHE TECHNIQUE.

– RÉSULTAT: DEPORTIVO ALAVÉS, 1 – ATLÉTICO DE MADRID, 2 (0-1, à la mi-temps).

–ALIGNEMENTS.

SPORTS ALAVÉS: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Javi López (Adrián Marín, min 89); Battaglia, Manu García (Tachi, min 68), Edgar (Lucas Pérez, min 75), Borja Sainz (Rioja, min 68); Jota Peleteiro et Deyverson (Joselu, min 75).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Felipe (Renan Lodi, min.88), Giménez, Hermoso, Carrasco (Saúl Ñíguez, min.82); Llorente, Koke; Lemar, Correa (Joao Félix, min 62) et Luis Suárez.

–BUTS:

0-1, min 41: Marcos Llorente.

1-1, min 84: Felipe, contre son camp.

1-2, min 90: Luis Suárez.

– ARBITRE: Martínez Munuera (C. Valenciano). Il a averti Carrasco (min.29) et Luis Suárez (min.94) de l’Atlético de Madrid. Il a expulsé Laguardia (min.63) pour un rouge direct.

–STADE: Mendizorrotza.