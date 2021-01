MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Valence cherche ce lundi au Mestalla (21h00), lors du dernier match de la dix-septième journée de LaLiga Santander, à sortir des places de relégation face à un Cadix qui veut également briser sa mauvaise séquence de championnat.

Ceux de Javi Gracia (15) occupent actuellement l’avant-dernière place du classement, à un point d’une zone de salut marquée par Eibar. Depuis qu’ils ont surpris le Real Madrid (4-1) le 8 novembre, ils n’ont plus gagné lors des sept matchs suivants, bien qu’ils aient réussi à obtenir un point sur leur visite au Camp Nou.

Quatre nuls et trois défaites avec ceux qui se sont retrouvés face à face avec les positions brûlantes, dont ils comptent sortir contre un rival qu’ils ont toujours gagné dans leur stade. Les sanctionnés Gonçalo Guedes et Jason et les blessés Gabriel Paulista et Jasper Cillessen ne pourront pas être à la disposition de l’entraîneur ‘che’, qui en retour récupère Hugo Guillamón et Uros Racic.

Pendant ce temps, l’équipe de Cadix a brisé une séquence de trois défaites consécutives contre le Real Valladolid (0-0), bien qu’elle se soit éloignée des positions continentales qu’elle avait foulées pendant une grande partie de la première séquence de championnat. Désormais, il compte 19 points, dont six européens et quatre de plus que son adversaire ce dimanche.

José Mari, remis d’une entorse du genou, est la principale nouveauté sur la liste d’Álvaro Cervera, qui devra faire face aux pertes de Sergio González, Augusto Fernández, Luismi Quezada, Marcos Mauro et Salvi Sánchez et aux rejets de Nano Mesa et Alejo .

– PROGRAMME DU LUNDI À LALIGA SANTANDER.

Valence – Cadix. Medié Jiménez (C. Catalán) 21h00