14 décembre (.) – Manchester United aura une confrontation difficile en huitièmes de finale de la Ligue Europa alors qu’il affrontera l’actuel leader du championnat espagnol, la Real Sociedad. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a terminé troisième de son groupe de la Ligue des champions et est donc passée à la compétition junior de football européen après la défaite de la semaine dernière contre le RB Leipzig. Le tirage au sort a également vu un affrontement entre deux anciens champions d’Europe: l’AC Milan affrontera l’étoile rouge de Belgrade, tandis que le leader du championnat français Lille se heurtera à l’Ajax Amsterdam dans un duel fascinant. Arsenal, qui traverse une mauvaise séquence en Premier League, aura également du mal à craquer au portugais Benfica, tandis que le leader du championnat anglais Tottenham Hotspur sera peut-être plus heureux de son rendez-vous avec le club autrichien. Wolfsberger. Voici tous les affrontements: Wolfsberger AC v Tottenham Hotspur Dynamo Kiev v Club Brugge Real Sociedad v Manchester United Benfica v Arsenal Red Star v AC Milan Anvers v Rangers Slavia Prague v Leicester City Salzburg v Villarreal Braga v AS Roma Krasnodar v Dynamo Zagreb Young Boys v Bayer Leverkusen Molde v Hoffenheim Granada v Napoli Maccabi Tel-Aviv v Shakhtar Donetsk Lille v Ajax Amsterdam Olympiakos v PSV Eindhoven (Information par Simon Evans; édité en espagnol par Tomás Cobos et Javier Leira)