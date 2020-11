MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a assuré que la situation générée par les positifs pour le coronavirus de Éder Militao, Carlos Casemiro et Eden Hazard est “un peu déconcertante”, mais qu’elle ne les empêchera pas d’affronter le match ce dimanche contre Valence à Mestalla, et a salué la «réaction» et le «caractère» de ses joueurs après l’incertitude créée par les défaites contre Cadix et le Shakhtar Donetsk.

“Ils sont encouragés et bien. Ils ne sont pas heureux, mais émotionnellement et physiquement ils vont bien. Cela peut arriver de temps en temps, il faut l’accepter”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse sur les points positifs de Casemiro et Hazard annoncé ce samedi.

“C’est la vie, nous devons nous adapter à la situation, qui peut être encore pire. C’est arrivé à ‘Mili’, c’est arrivé à ‘Case’ et Eden aujourd’hui, et nous devons l’accepter, car la force est dans l’équipe. Il y a des gens qui passent un très mauvais moment. C’est un peu déconcertant, l’entraînement a été un peu différent pour le match », a-t-il poursuivi.

A propos du Belge, il a souligné qu’il est “un joueur fort” et que cela ne lui pèsera pas mentalement après ses nombreuses blessures. “C’est un moment délicat, après les blessures, mais l’esprit va bien. Il faut attendre une semaine”, a-t-il déclaré, avant de souligner qu’il aura plein de troupes pour le duel de Mestalla. “Nous sommes assez pour jouer”, a-t-il poursuivi.

En revanche, il a apprécié le manque de minutes du milieu de terrain Isco Alarcón. Ce n’est pas le problème d’Isco, c’est le problème de l’entraîneur. Il doit continuer à travailler. Il y a des moments difficiles, mais il a aussi vécu de bons moments. C’est un bon joueur et il continuera à le montrer. Il n’a pas beaucoup joué », a-t-il déclaré. “Je ne l’ai pas fait la une, il est peu entré, mais ce que je pense d’Isco ne change rien. Il aura ses moments”, at-il ajouté.

Le sélectionneur marseillais, qui a assuré que le Croate Luka Modric est “un joueur exemplaire”, a également évoqué l’état du Norvégien Martin Odegaard. “Martin est mieux sur ses genoux et il sera avec nous dans l’équipe demain. Nous connaissons la qualité de Martin, qui vient d’arriver et nous devons lui laisser du temps. Le plus important est qu’il revienne à 100%, comme maintenant, et que il s’adapte petit à petit à l’équipe. Je n’ai aucun doute sur le joueur qu’il est », a-t-il souligné.

Désormais, “tous ensemble” affrontera un match “difficile” après avoir montré une réaction “très positive” après les défaites contre Cadix et le Shakhtar. “Mes joueurs, quand ils se compliquent la tâche, ont du caractère et peuvent le faire avancer. Il y a des moments difficiles, ils sont humains. Je suis l’entraîneur et je vois qu’ils sont très engagés. La réaction a été bonne et nous devons continuer dans cette voie. Je crois en tous mes joueurs », dit-il.

Enfin, sur le débat ouvert ces derniers jours par France Football sur la question de savoir si Sergio Ramos pourrait être la meilleure défense de l’histoire, Zidane a déclaré qu’il était “l’un d’entre eux”. “Tout le monde peut avoir une opinion. Ce qu’il représente pour ce club et ce qu’il a fait tout au long de sa carrière le montre”, a-t-il conclu.