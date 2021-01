Ford a annoncé lundi la fermeture de toutes ses usines automobiles au Brésil, où il était en activité depuis un siècle, dans une décision qui mettra près de 5 000 personnes au chômage.

L’annonce s’inscrit dans le cadre d’une restructuration de la production du groupe de Detroit (Etats-Unis) en Amérique du Sud, où il enregistre des déficits depuis plusieurs années, aggravés par l’effondrement du secteur au Brésil en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus .

La nouvelle est tombée comme une bombe au Brésil, qui enregistre des taux de chômage records et peine à sortir de la récession, et a multiplié les critiques contre le gouvernement de Jair Bolsonaro pour ses difficultés à créer un environnement des affaires favorable.

L’entreprise approvisionnera le marché régional à partir de sa production en Argentine, en Uruguay et dans d’autres sources.

Les coûts de la mesure au Brésil auront un impact de 4,1 milliards de dollars sur les coffres de Ford, a indiqué la société dans un communiqué.

“Nous savons que ces actions sont très difficiles, mais nécessaires, pour créer une entreprise saine et durable”, a déclaré le président de la société, Jim Farley, cité dans le document.

Les opérations cesseront immédiatement dans les usines de Camaçari (État du nord-est de Bahia) et de Taubaté (à l’intérieur de São Paulo). Une troisième usine à Ceará (nord-est) continuera à fonctionner jusqu’au dernier trimestre de l’année.

Ford maintiendra un centre d’essais à Tatuí (intérieur de Sao Paulo), ainsi que son siège régional dans la capitale économique de l’Amérique latine.

Ford a ouvert sa première usine au Brésil en 1921, à Sao Paulo, pour produire 4 700 voitures et 360 tracteurs par an.

– Restructuration régionale –

“Les opérations de fabrication en Argentine et en Uruguay et les organisations de vente sur d’autres marchés sud-américains ne seront pas affectées”, indique la note de Ford.

Ford a annoncé en novembre son retour en Uruguay après plus de trois décennies, avec une usine qui créera 200 emplois.

«En fermant la production au Brésil, nous évoluons vers un modèle économique agile et réduit. (…). Nous allons accélérer la disponibilité des avantages de la connectivité, de l’électrification et des technologies autonomes, en fournissant efficacement les besoin de véhicules plus écologiques et plus sûrs », ajoute Ford.

“Le secteur a connu une forte consolidation ces dernières années. General Motors en particulier s’est déplacée de manière très agressive pour sortir des marchés sans intérêt financier. La sortie de Ford du Brésil confirme qu’elle souhaite prendre les mêmes décisions sur des marchés sous-performants”, a déclaré Karl Brauer, analyste sur le portail spécialisé CarExpert.com

“Ce n’est pas une bonne nouvelle. Ford a fait beaucoup d’argent au Brésil. (…). Je pense que cela aurait pu retarder la décision et attendre, car notre marché de consommation est plus grand que celui des autres”, a déclaré le vice-président brésilien, Hamilton Mourao, dans des déclarations à CNN Brésil.

Les syndicats de l’usine de Bahia ont appelé à une manifestation mardi matin.

– “Avertissement pour le Brésil” –

Le président de la Chambre des députés, Rodrigo Maia, du parti DEM (centre-droit), a affirmé que «la fermeture de Ford est une démonstration du manque de crédibilité du gouvernement brésilien, de règles claires, de sécurité juridique et d’un système fiscalité rationnelle ».

“Notre système est devenu une folie ces dernières années, avec un impact direct sur la productivité de l’entreprise”, a ajouté Maia.

“Global Ford a fermé des usines dans le monde car il va concentrer sa production sur des camions plus rentables. Cela n’a rien à voir avec la situation politique, économique et juridique au Brésil”, a répondu Fabio Wajngarten, secrétaire exécutif des communications de la présidence brésilienne .

Mais la Fédération des industriels de l’Etat de Sao Paulo (Fiesp) a regretté l’annonce. Cette décision est une conséquence de l’absence d’agenda qui “améliore l’environnement des affaires et augmente la compétitivité des produits brésiliens” et constitue un “avertissement pour le Brésil”, a-t-il déclaré.

La vente de véhicules neufs au Brésil s’est effondrée de 26,16% en 2020 sous l’impact de la pandémie de coronavirus, selon la Fédération nationale des concessionnaires de véhicules automobiles (Fenabrave). 2,05 millions de voitures ont été brevetées l’année dernière, contre 2,787 millions en 2019.

La pandémie est dans une nouvelle phase ascendante au Brésil, le deuxième pays avec le plus de décès dus au covid-19, avec plus de 203 000 décès.

pr-js / mr