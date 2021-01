(Ajouter des détails, mettre à jour les prix; au-dessus de LONDRES)

Par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 4 janvier (.) – Le dollar s’est redressé lundi après être tombé au plus bas depuis avril 2018, alors qu’une nouvelle flambée des cas de coronavirus a atténué le sentiment optimiste sur les marchés mondiaux qui a conduit les investisseurs à acheter. des devises plus risquées comme le yuan et l’euro.

* Avec des taux d’intérêt de la Réserve fédérale à des niveaux records, des déficits américains énormes et la conviction que la reprise du commerce mondial propulsera les devises rivales à la hausse, le dollar était faible le premier jour de négociation en 2021 après avoir chuté près de 7% l’an dernier.

* L’indice dollar, qui compare le billet vert à un panier de six devises, a augmenté de 0,013% après être tombé à un plus bas de 89415 unités, un niveau vu pour la dernière fois à la mi-2018. Le billet vert a légèrement rebondi contre la glissade de Wall Street, qui s’est ouverte à des niveaux records.

* Le yuan a atteint un sommet de deux ans et demi et est passé à 6,44 après que Pékin a abaissé la note du dollar dans un panier d’indices de devises clés. Cela pourrait faire remonter le yuan par rapport à ses pairs cette année, selon les analystes, alors que l’activité dans les usines chinoises a continué de s’accélérer en décembre.

* L’euro, qui avait baissé en prise de bénéfices le soir du réveillon, a augmenté de 1,08% à 1,2268 $ après être remonté à 1,231 $, le plus haut depuis avril 2018, grâce au soutien des indicateurs économiques positif.

* La livre sterling a perdu la plupart de ses gains initiaux, reculant sous 1,37 $ mais proche des niveaux observés pour la dernière fois au début de 2018.

* Le yen a augmenté de 0,05% à 103,16 unités pour un dollar, après que le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré que son gouvernement étudiait l’état d’urgence à Tokyo au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus.

* Bitcoin est tombé à 27734 $. L’Asie s’est échangée à 33 365 $ après avoir atteint un record de 34 800 $ dimanche.

(Reportage de Chuck Mikolajczak; édité en espagnol par Janisse Huambachano)