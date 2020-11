LONDRES, 27 novembre (.) – Le dollar a chuté vendredi en début de séance à Londres et se dirigeait vers une perte hebdomadaire contre un panier de devises, alors même que le marché boursier perdait de la vigueur après que le sentiment ait été touché Questions sur le vaccin AstraZeneca contre COVID-19.

* Le dollar a chuté de plus de 2,2% jusqu’à présent ce mois-ci, la confiance mondiale ayant été renforcée par la victoire de Joe Biden aux élections aux États-Unis et par l’annonce des progrès du développement de vaccins contre COVID-19, qui a réduit la demande de la devise considérée comme un actif refuge.

* Mais la confiance est devenue mitigée après que plusieurs scientifiques ont soulevé des questions sur le taux de réussite du vaccin développé par le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca.

* AstraZeneca avait déclaré lundi que son vaccin était efficace à 70% dans les essais clés, et pourrait atteindre 90% d’efficacité, dans la plus récente d’une série d’annonces de vaccins positives qui avaient renforcé la confiance des investisseurs.

* “Les informations sur les virus et les vaccins restent le principal catalyseur des marchés, le calendrier américain étant vide jusqu’à lundi”, ont écrit les stratèges d’ING dans une note aux clients.

* «Dans l’ensemble, l’appétit pour le risque est toujours en mode de stabilisation, et le dollar pourrait continuer à osciller autour des plus bas de 2 ans (le niveau de 92,00 pour DXY) aujourd’hui en raison d’un manque de catalyseurs clairs et de volumes de négociation. négociation réduite », ont-ils dit.

* À 10 h 43 GMT, l’indice qui mesure la performance du dollar par rapport à un panier de six devises était en baisse de 0,1% à 91,947, proche de son plus bas niveau en trois mois. Les mouvements de marché ont été limités jeudi pour les vacances de Thanksgiving aux États-Unis et vendredi il y aura une session réduite.

* Le yen était en baisse de 0,22% à 104,03 pour un dollar à 10 h 47 GMT. Le yuan sur les marchés internationaux se dirigeait ce mois-ci vers sa première semaine de pertes nettes face au dollar.

* L’euro était en hausse de 0,07% à 1,1924 $ à 10 h 50 GMT, après avoir montré peu de réaction aux commentaires négatifs jeudi de l’économiste en chef de la Banque centrale européenne Philip Lane.

* La livre sterling a reculé de 0,27% à 1,3325 $ alors que les investisseurs britanniques surveillent les négociations sur le Brexit pour des signes de progrès. Le négociateur en chef de l’Union européenne a déclaré qu’il se rendrait à Londres vendredi pour poursuivre les négociations.

(Reportage d’Elizabeth Howcroft; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)