Par Tommy Wilkes

LONDRES, 15 décembre (.) – L’euro était stable mardi, près d’un plus haut de deux ans et demi, alors que les investisseurs regardaient au-delà des nouvelles restrictions pour lutter contre le COVID-19 et se concentraient sur la possibilité de plus de relance aux États-Unis, ce qui ferait pression sur le dollar.

* La devise du bloc a grimpé de 4% depuis début novembre pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2018, en partie en raison de la vente généralisée de dollars et parce que les investisseurs ont parié qu’un énorme fonds de relance européen contribuera à la relance. aux économies de la région.

* L’analyste de la Commerzbank, Esther Reichelt, a déclaré que les nouvelles restrictions en Allemagne pour faire face à la propagation du COVID-19 augmentaient l’attractivité de l’euro par rapport au dollar, plutôt que de le mettre sous pression.

* “Une quarantaine stricte en Allemagne et les effets économiques qui en découlent soutiendront davantage tous ceux qui ne s’attendent pas à une reprise de l’inflation dans la zone euro dans un avenir prévisible. Et c’est exactement ce qui soutient l’euro.”

* L’euro a peu changé à 1,2135 $.

* L’indice dollar, qui mesure la performance du billet vert par rapport à un panier de devises, a légèrement augmenté à 90.802. Lundi, le dollar a chuté à 90419, un niveau jamais vu depuis avril 2018.

* Le dollar s’est affaibli dans l’espoir que les législateurs américains puissent adopter un programme de dépenses de 1,4 billion de dollars.

* Un plan de secours bipartisan de 908 milliards de dollars contre le COVID-19 sera divisé en deux paquets, a déclaré une personne informée sur la question, laissant espérer qu’au moins une grande partie du plan, déjà en place, passera. soutien bipartisan.

* La livre sterling, quant à elle, a chuté de 0,3% à 1,3290 $, après avoir été montée en flèche lundi par l’annonce que la Grande-Bretagne et l’Union européenne poursuivraient les négociations sur un accord commercial post-Brexit.

