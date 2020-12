Les équipes de Formule 1 paient des frais d’inscription chaque saison (Photo: REUTERS)

après un saison 2020 très atypique, où le coronavirus contraint de modifier le calendrier et d’avoir un nombre de courses plus faible que d’habitude, et le Formule 1 se prépare à tourner la page et à faire face à un Coupe du monde 2021 plus étendue. En ce sens, on sait quel est le nouveau tarif que toutes les équipes paieront pour participer.

Depuis 2013, les équipes payaient un droit d’inscription basé sur les points accumulés lors du championnat précédent. Mais à l’horizon 2021, les choses ont changé. La FIA ajouté à cette modalité une augmentation en fonction de la Taux d’inflation américain.

Selon la version actuelle des règles, il a été établi que chaque équipe paie des frais d’inscription de base de 823 000 USD. Aussi, jusqu’à présent, le champion devait payer 6 700 USD pour chaque point ajouté et le reste des équipes 5 400. Maintenant avec l’augmentation de 2,3%, indexé par l’IPC américain, toutes les équipes doivent payer 566 373 USD avant d’ajouter le total des points et ils paieront 6 800 USD pour chaque point marqué.

Logiquement, Mercedes c’est celui qui paiera le quota le plus élevé de toutes les équipes après avoir remporté son septième championnat du monde de F1, bien qu’ayant ajouté moins de points, le chiffre est nettement inférieur à celui de l’année dernière.

Mercedes paie le prix le plus élevé pour concourir en F1 pour les succès de Lewis Hamilton (REUTERS)

L’équipe qui a sans aucun doute vu son quota fortement réduit est Ferrari, puisque sa saison décevante implique un énorme réduction de ce que vous devez payer pour courir en 2021. Et l’autre côté de la médaille est McLaren, Racing Point, Renault et AlphaTauri, des équipes qui paieront plus que l’an dernier ayant eu de meilleures performances. Par exemple, Racing Point paiera pour 2021 presque le double du tarif qu’il a payé cette année.

Le cas le plus frappant est celui de Williams– Après n’avoir ajouté aucun point en 2020, vous n’aurez rien à payer en plus du chiffre de base, ce qui signifie que votre facture totale n’augmente que de 7197 euros par rapport à l’année dernière.

COMBIEN CHAQUE ÉQUIPE PAYERA EN FORMULE 1 2021

1. Mercedes: 4 459 800 USD

2. Red Bull: 2 733 920 USD

3. McLaren: 1 938 930 USD

4. Racing Point: 1 891 360 USD

5. Renault: 1 796 230 USD

6. Ferrari: 1 456 490 USD

7. AlphaTauri: 1 293 420 USD

8. Alfa Romeo: 620 732 USD

9. Haas: USD 586 759

10. Williams: 566 373 USD

