MADRID, 11 ANS (EUROPA PRESS)

Le Groupe Renault a annoncé lundi la nomination de Laurent Rossi en tant que nouveau PDG de la marque Alpine, dont l’équipe de Formule 1 succèdera à l’équipe Renault et aura Fernando Alonso comme l’un de ses pilotes lors du prochain Championnat du Monde.

Après avoir débuté sa carrière en 2000 chez Renault, Rossi a quitté en 2009 l’entreprise pour travailler dans différentes entreprises comme Google. Cependant, en 2018, il est revenu chez le constructeur français pour être le directeur de la stratégie et du développement commercial du groupe. Désormais, il prendra le relais d’Alpine en remplacement de Cyrul Abiteboul, qui quittera Renault, et au-dessus de lui ne sera que Luca De Meo, PDG du groupe Renault.

«Je remercie le Groupe Renault de la confiance qu’il m’accorde depuis de nombreuses années, notamment pour la relance et la reconstruction de l’écurie depuis 2016. Les bases solides de l’écurie et des entités en France et en Angleterre construites au cours de ces années, le les évolutions stratégiques du sport vers un modèle plus économiquement durable et plus récemment le projet alpin, qui donne un sens renouvelé et dynamique, montrent une très bonne trajectoire », a déclaré Abiteboul dans un communiqué.

De son côté, Luca De Meo a tenu à “remercier Cyril pour son implication inlassable, qui a fait passer le Renault F1 Team de l’avant-dernière en 2016 sur les podiums la saison dernière”. “Son travail remarquable en F1 depuis 2007 nous permet de regarder vers l’avenir, fiers d’une équipe solide et de la nouvelle identité Alpine F1 Team pour conquérir les podiums cette année”, a-t-il déclaré.