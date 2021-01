Lewis Hamilton et Mercedes ne se sont pas encore mis d’accord sur le renouvellement de leur relation (REUTERS / Wolfgang Rattay / File Photo).

Jeudi prochain Lewis Hamilton Il aura 36 ans et il espère le célébrer en signant le renouvellement de contrat avec Mercedes, une équipe avec laquelle il a remporté six de ses sept titres en Formule 1 (l’autre était avec McLaren). Cependant, il existe des différences économiques entre le pilote anglais et la maison allemande dans un contexte difficile en raison de la pandémie COVID-19. La date limite pour mettre le crochet serait jusqu’à la fin du mois prochain.

Hamilton et son ami et manager de l’équipe allemande, Toto wolff, à l’époque, ils ont admis que le retard dans l’extension de la liaison était dû au fait que la priorité était de remporter le championnat du monde des constructeurs et le championnat des pilotes. Tant que ces objectifs n’étaient pas atteints, ils ne s’asseyaient pas pour négocier. À son tour, le team-manager autrichien a affirmé qu ‘”ils n’avaient pas le temps parce qu’il y avait des courses très serrées et parce que les protocoles sanitaires empêchaient les rencontres en dehors des hippodromes”.

La vérité est que ces objectifs ont été capturés et que 2021 a commencé sans que les Britanniques aient confirmé sa continuité. Selon Il Corriere Sport, Hamilton a demandé un contrat de quatre ans avec 50000000 euros pour chaque saison. Cependant, Daimler, la société mère de Mercedes, a mis fin à l’accord. C’est un global de 200 000 000 euros.

Ce serait une contre-proposition de Hamilton, qui en novembre, il aurait eu besoin d’un contrat de trois ans avec 70 000 000 euros par an. C’était un budget impossible pour l’entreprise qui a annoncé le licenciement de 20% de son personnel en raison de la baisse des ventes de voitures pendant la pandémie. C’est pourquoi les médias italiens ont ajouté que le nouveau Conditions de la maison à Stuttgart Il s’agit d’un contrat de deux ans, avec le montant requis par Lewis, mais avec la possibilité de le renouveler. Il y aurait 100 millions d’euros pour deux saisons.

Un autre point qu’ils auraient analysé à Stuttgart était la performance de George Russell lorsqu’il a remplacé son compatriote Hamilton dans la deuxième compétition à Bahreïn, où il était absent en raison du COVID-19. Le pilote Williams actuel a excellé ce week-end où il a couru avec la voiture du champion et aurait pu gagner s’il n’avait pas subi un pneu cassé. Cela signifie que les prêtres allemands, sans vouloir cesser d’avoir Lewis, considéraient qu’au cas où il ne parviendrait pas à un accord, Russell pourrait être une option. Il s’agit d’un coureur Mercedes loué et a été prêté à l’équipe Grove qui a des moteurs allemands.

Il faut rappeler que l’équipe Mercedes F1 compte désormais trois actionnaires principaux et à parts égales: l’usine allemande elle-même, Toto Wolff lui-même et INEOS, l’un des principaux sponsors de l’équipe. Reste à voir si la multinationale de chimie basée à Londres influence la continuité de l’anglais, c’est-à-dire en contribuant plus d’argent à l’équipe en 2021 et si cela ouvre la voie au renouveau. Avec cela, l’usine allemande pourrait avoir une pause dans les chiffres soulevés par les Anglais. Mercedes et Ferrari sont les équipes avec le plus gros budget en F1 avec un total de 400 000 000 par an.

Alors que la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a répertorié Lewis pour 2021, qui est répertorié dans Mercedes. Les autres équipes ont déjà confirmé leurs partants.

Hamilton, qui a été nommé Sir par le Royaume-Uni, n’a pas encore ratifié sa continuité avec Mercedes. Il Corriere Sport a également annoncé que le délai expirait fin février, avant le début des tests de pré-saison à Barcelone, prévus pour le 2 mars. S’il n’y a pas de complications de la pandémie, le début de la saison aura lieu le 21 mars à Melbourne, en Australie.

