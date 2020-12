MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Le directeur de l’équipe Renault, Cyril Abiteboul, a défendu la décision de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) de permettre à l’Espagnol Fernando Alonso, qui reviendra en Formule 1 la saison prochaine, de participer au test d’Abu Dhabi des 15 prochains Décembre, initialement prévu pour les jeunes pilotes, car il s’agit d’une question de «performance» et de «non-commercial».

Le test dans le pays asiatique était exclusivement prévu comme un «test rookie», ouvert uniquement aux pilotes en possession de la licence internationale A et n’ayant pas participé «à plus de deux courses du championnat du monde de Formule 1 au cours de leur carrière».

Par la suite, la FIA a choisi de permettre à Alonso et à des coureurs comme le Suisse Sébastien Buemi avec Red Bull et le Polonais Robert Kubica avec Alfa Romeo de participer. Des équipes comme Racing Point, McLaren et Ferrari – qui font maintenant pression pour que Carlos Sainz soit autorisé à participer – ont vivement remis en question cette décision.

“J’ai été surpris de voir que Fernando était autorisé à participer. Je pense que les règles sont assez claires: c’est un test pour les jeunes pilotes, et un double champion du monde avec près de quarante ans pour moi n’est pas un jeune pilote”, a déclaré le responsable de Racing Point, Otmar Szafnauer.

Abiteboul a répondu avec force à Szafnauer. “Si Otmar veut porter plainte contre la FIA, c’est qu’il sera assez riche, sachant qu’on sait qu’ils ont une voiture illégale”, a-t-il déclaré, à propos de l’amende de 400.000 euros et des 15 points au championnat à Racing Point pour utilisation freins non conformes à la réglementation. “Essayer de le résoudre à la FIA serait assez ironique”, a-t-il poursuivi.

Renault a demandé à la FIA une exception pour participer au test. “Pourquoi est-ce nécessaire? Je serai très clair. Ce qui est nécessaire, c’est de donner à l’équipe la meilleure base possible sur laquelle se développer l’année prochaine. Personne n’est là pour autre chose que pour atteindre des performances absolues, et quand ils les équipes ne sont pas là, c’est pourquoi elles font des choses à des fins commerciales, et quand elles le font à des fins commerciales, il y a toutes sortes de critiques à ce sujet », a-t-il déclaré.

“Nous ne faisons pas cela avec Fernando à des fins commerciales, nous le faisons pour le sport, pour notre propre compétitivité. Nous avons été clairs avec la FIA et avec la Formule 1 sur ce que nous faisions”, at-il poursuivi. “Il est toujours important pour Fernando de se remettre en forme et de se dégourdir les jambes”, a-t-il ajouté.

“Je sais que c’est la même chose pour tout le monde. Mais encore une fois, c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous avons demandé. La FIA nous a donné la permission; elle se concentre beaucoup sur Fernando, plus que sur le développement de la voiture.” stressé.

Par ailleurs, Abiteboul a rappelé que Renault a une longue histoire d’accompagnement des jeunes pilotes, et que la FIA en a tenu compte. “Je ne pense pas qu’on puisse nous reprocher de ne pas faire grand-chose pour les jeunes. Je ne pense pas que beaucoup de constructeurs aient investi la moitié de ce que nous avons investi dans les jeunes pilotes; nous soutenons financièrement les pilotes de notre académie. Et nous avons la Formule Renault. Eurocup, un championnat dans lequel nous investissons depuis 50 ans », a-t-il expliqué.

“Plus de 50% des pilotes de Formule 1 viennent actuellement des rangs de la Formule Renault Europcup. On ne peut pas nous reprocher de ne pas investir dans les jeunes. Mais oui, cette fois, nous pensons à la saison prochaine, car nous devons passer de ce qui a été une belle relation avec Daniel -Ricciardo- à cultiver une nouvelle relation avec Fernando. Nous demandons la permission à la FIA, qui a le droit absolu de l’accorder, et ils nous l’ont donnée. C’est ce qu’il y a pour l’accepter », a-t-il conclu.