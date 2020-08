BROCKTON, Massachusetts – Les dirigeants de l’armée américaine à Fort Hood au Texas ont créé un environnement qui a conduit à la mort du Sgt. Frère Fernandes, qui était porté disparu pendant plus d’une semaine avant d’être retrouvé mort mardi, a déclaré l’avocat de sa famille.

Fernandes était suspendu à un arbre à Temple, au Texas, à environ 45 km de Fort Hood.

«Ils ne savent pas ce qui s’est passé – s’il s’agit d’un suicide ou d’un meurtre. Mais je vais vous dire, ce qu’ils lui ont fait, le sang sur leurs mains, c’est une forme de meurtre », a déclaré l’avocate Natalie Khawam.

La police du Temple, l’agence principale chargée de l’enquête en raison de l’endroit où Fernandes a été retrouvé, a déclaré qu’un acte criminel n’était pas suspecté dans sa mort.

Khawam a déclaré qu’après que Fernandes eut rapporté en mai qu’il avait été touché de manière inappropriée par un supérieur masculin, il avait été transféré et la nouvelle s’est répandue au sein de la nouvelle unité, conduisant au harcèlement, à la dépréciation, à l’intimidation et au bizutage.

Une enquête menée auprès du personnel de l’armée, de la marine, de l’armée de l’air et de la marine en 2018 a révélé environ 20500 cas de contacts sexuels non désirés, une augmentation de 38% par rapport à 2016. Environ 6% des femmes dans l’armée ont subi une forme d’agression sexuelle et près de 1% des les hommes ont été victimisés.

«Il était humilié, il était embarrassé, il ne pouvait même pas le dire à sa mère. Il ne voulait le dire à personne », a déclaré Khawam mercredi. « Il avait peur. Il en avait honte.

L’agent spécial Damon Phelps du Commandement des enquêtes criminelles de l’armée a déclaré que l’enquête avait été achevée «assez récemment» et que Fernandes avait été informée du résultat.

«Le sujet de l’enquête a pris et passé une enquête polygraphique, et nous n’avons trouvé aucun témoin qui pourrait corroborer le Sgt. Les allégations de Fernandes », a déclaré Phelps. «Il y a eu un examen juridique approfondi et les allégations n’étaient pas fondées.»

Mercredi, les dirigeants de Fernandes à Fort Hood ont exprimé leur chagrin et leur «profonde sympathie» pour sa famille, ses amis et ses camarades soldats.

«La chaîne de commandement a été très investie dans ce soldat», a déclaré le lieutenant-colonel Justin Redfern, commandant du 553e bataillon de soutien du soutien au combat. «C’était une personne que nous pensions exemplaire.»

Redfern a déclaré que le personnel de commandement avait remarqué des changements de comportement, sans entrer dans les détails, à la mi-mars avant les allégations de Fernandes de contacts indésirables.

Fort Hood prend chaque rapport d’agression sexuelle au sérieux, a déclaré le major général de la 1re division de cavalerie Jeffrey Broadwater, et le rapport de Fernandes a fait l’objet d’une enquête du Commandement des enquêtes criminelles de l’armée américaine.

«Nous sommes préoccupés par chaque soldat. C’est l’essentiel », a déclaré Broadwater. « Nous sommes une équipe. … En tant qu’organisation, nous faisons de notre mieux chaque jour pour nous assurer que nous prenons soin de nos soldats et que nous sommes les meilleurs leaders que nous pouvons pour nos soldats. »

La tante de Fernandes, Isabel, a déclaré mardi à The Enterprise (qui fait partie du réseau USA TODAY) que son neveu avait été harcelé dans sa nouvelle unité.

«Selon ses amis, depuis que cela s’est produit, ils ont continué à le harceler», a-t-elle déclaré. «La personne qu’il accusait le suivait. Ils le bizutaient, le torturaient, rendant sa vie impossible.

Le 17 août, les dirigeants de Fort Hood ont déclaré que Fernandes avait été déposé dans une résidence à Killeen, au Texas, après un séjour d’une semaine au centre médical de l’armée Carl R. Darnall. Isabel Fernandes a déclaré que son neveu avait été hospitalisé parce qu’il se sentait suicidaire, et il a promis d’appeler sa mère lors de sa libération.

Le colonel Patrick Disney, commandant de la brigade de soutien de la 1re division de cavalerie, a déclaré que Fernandes avait été vu pour la dernière fois en train de fumer une cigarette à l’extérieur de la résidence de Killeen.

Vanessa Guillen et autres rapports de harcèlement

Le rapport de Fernandes fait suite aux allégations de harcèlement sexuel de la CPS. Vanessa Guillen, 20 ans, qui a disparu de Fort Hood en avril et dont le corps a été retrouvé démembré en juillet.

« Ils ne meurent pas du terrorisme ou de l’EI, ils meurent d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel lorsqu’ils le signalent, parce que le système est brisé », a déclaré Khawam, qui représente la famille de Guillen. «Et nous n’allons pas continuer à permettre à nos soldats de mourir sur notre propre territoire.»

Les sœurs de Guillen ont assisté à la conférence de presse de Khawam mercredi.

«Fernandes est un exemple du fait que cela n’arrive pas seulement aux femmes mais aux hommes», a déclaré Lupe Guillen, la plus jeune sœur. « C’est un exemple qui, si vous parlez, si vous le signalez, regardez ce qui vous arrive. »

Plus d’un tiers des femmes soldats à Fort Hood ont fait état de harcèlement sexuel dans une enquête en juin, ont déclaré des responsables de l’armée à un sous-comité de la Chambre le mois dernier.

Appel à enquête

Le représentant américain Stephen Lynch, D-Mass., A déclaré qu’une enquête indépendante était nécessaire sur la mort de Fernandes et d’autres ces derniers mois à Fort Hood.

«Les circonstances de la mort d’un autre soldat à Fort Hood soulèvent des questions importantes auxquelles il faut répondre», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les sénateurs américains Elizabeth Warren et Ed Markey, tous deux démocrates du Massachusetts, soutiennent une enquête du Congrès.

Markey a déclaré que lorsque Fernandes avait besoin du soutien de son pays, cela l’avait laissé tomber.

«Aucun parent ou famille ne devrait perdre un fils de cette manière», a-t-il déclaré dans un communiqué. «L’armée n’a pas respecté son obligation d’assurer la sécurité du sergent Fernandes. Il doit y avoir une enquête indépendante sur la mort du sergent Fernandes afin que nous puissions obtenir un compte rendu complet de ce qui a si terriblement mal tourné et tenir pour responsables ceux qui l’ont laissé tomber.

En juillet, l’armée a nommé un groupe indépendant de cinq experts pour enquêter si le personnel de Fort Hood et de la communauté environnante a permis à un climat de harcèlement sexuel et de discrimination de s’épanouir.

L’examen indépendant sera dirigé par Chris Swecker, avocat et ancien directeur adjoint de la Division des enquêtes criminelles du FBI.

Le représentant Jackie Speier, D-Californie, membre du Comité des services armés, prépare une législation qui modifierait les poursuites dans les affaires d’agression sexuelle dans l’armée. La mesure ordonnerait au Government Accountability Office d’examiner les programmes de prévention et d’intervention en matière de harcèlement sexuel et d’agression du Pentagone et ses procédures pour répondre aux troupes disparues.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la National Suicide Prevention Lifeline des États-Unis au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

