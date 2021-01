Forte baisse des prix du soja à Chicago (REUTERS / Roberto Samora)

Après avoir atteint les prix les plus élevés des six dernières semaines et demie, le prix international du soja se négocie avec des baisses sur le marché de référence de Chicago. Entre les premières minutes de fonctionnement aujourd’hui et ce qui s’est passé hier, les contrats expirant en mars prochain ont chuté de près de 23 $ la tonne. Cela représente une diminution de 4,4% et de près de 5,5% par rapport aux sommets d’il y a quelques jours. Il y a aussi des baisses importantes des prix du blé et du maïs.

Les opérations de cette journée ont commencé avec un prix du soja en mars de 498,20 USD la tonne. Ils sont de 10,93 USD en baisse par rapport aux prix d’hier. Il convient de rappeler que ces dernières semaines, les prix ont dépassé 520 dollars la tonne, alors que le prix des graines oléagineuses a enregistré une hausse de plus de 90 dollars le mois dernier, en raison d’une demande plus élevée, d’une production inférieure aux prévisions et d’un contexte économique international qui présente des taux d’intérêt bas.

Les victimes sont causées par l’épidémie de coronavirus en Chine, qui est plus élevée qu’en mars de l’année dernière, et les améliorations climatiques au Brésil et en Argentine. Concernant notre pays, les dernières pluies ont profité au développement des cultures secondaires, notamment le soja et le maïs, qui ont traversé ces derniers mois une situation complexe en raison du déficit hydrique.

Selon le rapport du Guide stratégique pour l’agriculture de la Bourse de Rosario, les pluies survenues entre le 14 et le 18 janvier ont été plus importantes en volume et en couverture que celles enregistrées entre 8 et 11 de ce mois. “Le Niña actuel est déjà parmi les six plus intenses des trente dernières années lorsque l’on compare les valeurs de refroidissement de décembre”, ont commenté les consultants José Luis Aiello et Alfredo Elorriaga en dialogue avec les spécialistes de la Bourse de Rosario.

En outre, le rapport indiquait que le relief hydrique continue de se consolider, où entre le 14 et le 18 de ce mois l’accumulation a dépassé 45 millimètres dans 80% de Santa Fe, dans près de la moitié de Cordoue et Entre Ríos, et dans une grande partie de Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Formosa et Misiones. “De cette manière, la partie nord du pays affirme un changement de scénario productif au milieu d’une Niña fortement consolidée”, ont commenté les spécialistes.

