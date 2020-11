Après avoir été sévèrement critiqués pour le bref hommage rendu à Diego Armando Maradona après sa mort, Los Pumas étaient à nouveau dans l’œil de la tempête. C’était après qu’ils soient apparus anciens tweets postés par le capitaine de l’équipe nationale de rugby, Pablo Matera, à fort contenu xénophobe, misogyne et antisémite. Le pire: aux anciens messages de la troisième ligne de 27 ans ont rejoint ceux de Guido Petti, deuxième ligne, et Santiago Socino, prostituée, qui a également suscité une répudiation généralisée dans toute la société.

À partir de Délégation des associations israéliennes argentines (DAIA) a exprimé sa répudiation des réseaux sociaux. “Face à la diffusion de tweets misogynes, xénophobes et antisémites publiés dans le passé par le capitaine de Los Pumas, Pablo Matera, qui ont été viralisés aujourd’hui, DAIA exprime son rejet et sa préoccupation pour les valeurs exprimées par le leader de l’équipe nationale de rugby. La haine et le racisme avec lesquels il se réfère à différents groupes révèlent le mépris de l’égalité et de la diversité humaine de qui est aujourd’hui l’un des représentants de l’Argentine dans le domaine du sport international », ont-ils soutenu.

INADI a également adhéré. Dans une déclaration, l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme a déclaré qu ‘”il est temps de mettre fin au racisme et à la discrimination dans le sport” et a demandé à l’UAR “Passer à l’action”.

«Ces tweets montrent que le racisme existe en Argentine et que l’État doit travailler pour qu’il cesse d’exister. Je pense que l’UAR doit prendre des mesures en la matière “, a déclaré la responsable de l’organisation Victoria Donda, rappelant que l’INADI est à la disposition de toutes les fédérations, clubs et institutions sportives qui souhaitent former leurs écoles aux pratiques anti-discrimination. Jusqu’à présent cette année, plusieurs clubs ont déjà rejoint cet effort.

