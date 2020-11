Felipe Solá

Le ministre argentin des Affaires étrangères, Felipe Solá, a vivement critiqué l’Organisation des États américains (OEA) pour sa position sur ce qui s’est passé en Bolivie il y a un an, lorsque Evo Morales a dû quitter le pays et que Jeanine Áñez a assumé la présidence: «Ce qui s’est passé en Bolivie n’aurait pas été possible sans le consentement de l’OEA. Leur fonction est de signaler les coups et non de les parrainer ».

En ce sens, le fonctionnaire a célébré le triomphe de Luis Arce et le retour d’Evo Morales dans son pays, qui a eu lieu à pied depuis Jujuy escorté par Alberto Fernández: «Nous travaillerons dans cette nouvelle étape politique du continent pour retrouver l’unité perdue, avec le désir d’une intégration forte et responsable ».

Ce n’est pas la première fois que Felipe Solá cible Luis Almagro, secrétaire général de l’OEA. Il y a quelques jours, lorsqu’il s’est exprimé devant la plénière de l’organisation, il a attaqué le chef du Venezuela car il considère que les relations économiques, politiques, culturelles et juridiques ne sont pas favorisées: “Il ne se conforme pas à ce mandat car il opte pour des positions personnelles qui finissent par alimenter le problème qui doit être résolu”.

Les questions du ministre argentin des Affaires étrangères à l’égard d’Almagro sont liées à la décision du secrétaire général de l’OEA d’avancer une nouvelle fois dans une résolution qui dénonce «l’absence de conditions démocratiques minimales, pour garantir des élections libres, justes et transparentes au Venezuela». avec l’aval du président par intérim de Juan Guaidó, que l’Argentine ne reconnaît pas comme tel.

Dimanche 8 novembre, Luis Arce a remporté les élections présidentielles en Bolivie avec 55,1% des voix et sa victoire a signifié le retour du MAS au pouvoir après qu’Evo Morales a dû s’exiler en Argentine.

Le retour d’Evo Morales en Bolivie

Le 12 décembre 2019, au milieu de grandes tensions politiques et sociales et sous la pression des forces armées, Morales a démissionné de la présidence, a dénoncé un coup d’État et s’est enfui au Mexique. où il est resté jusqu’à un mois plus tard, il a déménagé en Argentine grâce aux efforts d’Alberto Fernández, qui n’était au pouvoir que depuis deux jours.

Dans un acte émotionnel plein de symbolisme politique, le président argentin a accompagné Morales à La Quiaca, Jujuy, jusqu’à la frontière avec la Bolivie: “Alberto Fernández m’a sauvé la vie. Merci beaucoup”, a assuré l’ancien président.

Alberto Fernández a rappelé que l’Argentine et la Bolivie font «partie d’une grande patrie, une patrie qui veut embrasser tout le monde, pas certains». C’était un message clair d’unité entre les deux pays qui, avec le retour au pouvoir du MAS de Morales et d’Arce, Cela impliquera une relance des relations diplomatiques qui avaient été interrompues par le processus dirigé par Jeanine Añez.

Alberto Fernández, avec le reste des dirigeants politiques qui ont participé à l’acte de prestation de serment de Luis Arce en tant que nouveau président de la Bolivie

Le chef de l’Etat avait participé la veille de l’investiture d’Arce puis, à son retour en Argentine, il a dîné à Jujuy avec Morales et l’entourage qui a participé à la cérémonie en Bolivie.

Le président argentin est parti très satisfait de la des signes d’affection qu’il a reçus dans la capitale bolivienne, notamment de la part des partisans du MAS (Mouvement pour le socialisme). Il y a eu des cris de remerciements et d’applaudissements à la fois dans les rues et à l’Assemblée législative pour les gestes qu’Alberto a eu avec Evo ces derniers temps.

«Il rentrera chez lui, c’est là qu’il n’aurait jamais dû partir. Nous sommes nombreux à l’aimer et à l’apprécier », Alberto Fernández a déclaré lors de la réunion. Le président était accompagné du ministre des Affaires étrangères Felipe Solá; les ministres Eduardo de Pedro (Intérieur) et Elizabeth Gómez Alcorta (Femmes, Genre et Diversité); le secrétaire aux affaires stratégiques, Gustavo Béliz; le secrétaire à la communication, Juan Pablo Biondi; Le sénateur Jorge Taiana et le député Eduardo Valdés.

Le gouvernement Arce

Le nouveau président bolivien fera face à une crise multiple dès la première minute de son mandat de cinq ans. Le premier est politique et social, étant donné que Il y a encore des mobilisations citoyennes dénonçant la fraude et réclamant un audit des dernières élections.

La confrontation du MAS avec ses adversaires a été intense après l’annulation des élections de l’année dernière et la mise en place du gouvernement provisoire de Jeanine Añez. Depuis lors, la Bolivie a été touchée par une une tension sociale croissante, une violence politique qui a fait des morts et des dénonciations, des deux côtés, de la persécution politique par la justice. Dans la perspective de l’investiture, des procès en responsabilité ont été approuvés pour la présidente sortante et ses ministres, tandis que d’importants anciens responsables de l’ancien président Evo Morales ont été libérés. Cette situation a généré une avalanche de critiques sur le manque d’indépendance et la méfiance de la magistrature.

Un autre des grands problèmes auxquels Luis Arce devra faire face est la crise économique profonde aggravée par la pandémie de coronavirus, qui a forcé un confinement sévère de sept mois, ce qui a entraîné un Le PIB baisse de -11% jusqu’au premier semestre, alors que le déficit budgétaire dépassait 10% et le chômage atteignait 12%. L’inflation est encore faible et le PIB devrait tomber à -6% d’ici la fin de l’année.