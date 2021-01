Des citoyens qui se trouvaient à proximité du Parque de los Enamorados, situé dans le centre de Barranquilla (Atlántico), ont signalé une forte explosion le 12 janvier vers 13 heures.Selon des informations préliminaires, c’était une grenade à fragmentation IM 26 qui a été lancée sur un établissement commercial à Carrera 40 entre les rues 43 et 44. Jusqu’à présent, ils sont signalés 14 personnes blessées.

L’explosif a été lancé par deux personnes qui se mobilisaient à moto, mais l’appareil n’a pas touché les lieux, mais a heurté le sol de la rue. Le moment où la grenade a touché la surface une explosion a été entendue qui a alerté la population. Plusieurs passants ont perdu l’équilibre et d’autres, les plus gravement blessés, ils ont fini par être couverts de sang avec des éclats de l’artefact sur leur corps.

«Nous avons été pris au dépourvu lorsque nous avons senti un fort coup de poing. C’était horrible. Tout de suite, nous sommes tous sortis chercher nos collègues pour les emmener à l’hôpital“Hollman Altamiranda, un commerçant qui travaille dans la région, a déclaré au journal El Heraldo.

Les blessés étaient transféré à l’hôpital général de Barranquilla et à la clinique Centro à prendre en charge immédiatement. Selon les autorités aucune de ces blessures ne compromet la vie des personnes touchées. Parmi le groupe de blessés, on rapporte deux femmes et un enfant de moins de 15 ans qui n’ont pas encore été identifiés.

Explosion au centre de Barranquilla

La police est immédiatement apparue pour boucler la zone et le Groupe anti-explosifs de la Section des enquêtes criminelles (Sijin) est chargé de collecter les preuves qui permettront de poursuivre l’enquête sur l’incident.

Il est présumé que les responsables de cette attaque seraient les membres du gang Les Costeños, envoyé directement par l’alias Cachetes. Cette hypothèse est manipulée puisque plusieurs commerçants de la zone avaient rapporté que le groupe criminel leur a envoyé des brochures les extorquant. Il convient de noter que, dans le secteur, ce sont principalement des mécaniciens de motos et des vendeurs d’aliments informels qui travaillent.

Le maire de Barranquilla, Jaime Pumarejo, s’est également approché de la scène de l’attaque et de là il a assuré qu’ils avaient des indications sur les auteurs possibles de l’incident, à la fois des auteurs matériels et intellectuels. Le président a révélé que depuis quelque temps, ils enquêtent sur l’organisation criminelle qui tente d’intimider la population.

«La police, en collaboration avec le parquet, a progressé dans la recherche du groupe criminel qui tente d’extorquer de l’argent à ce secteur de la ville: les marchands dédiés aux ateliers de motos. L’enquête fonctionne depuis des mois et il est prévu de donner un coup de force contre les dirigeants de ce groupe criminel dans les semaines à venir », a assuré Pumarejo dans Caracol News.

Le président a également annoncé que 50 millions de pesos seront offerts en récompense à ceux qui fournissent des informations des responsables de cet acte violent. De plus, il a assuré aux marchands de Barranquilla que son administration est attentive à la situation et ne permettra pas aux criminels de lui retirer les bénéfices de son travail.

«Nous disons à ce secteur du centre de Barranquilla que nous les accompagnons et que nous n’allons pas laisser entrer ceux qui veulent venir à Barranquilla pour extorquer de l’argent aux citoyens et leur demander de partager leur travail avec des criminels. Ici, ils n’auront pas de poignée. Ce message qu’ils ont envoyé aujourd’hui va coûter très cher car on y va, on les fait identifier nous n’allons pas nous reposer tant qu’ils ne sont pas derrière les barreaux et laisser les gens tranquilles», A affirmé Pumarejo.

