Wall Street fonctionne en positif ce lundi et le Dow Jones des industriels, son principal indicateur, augmente de 0,8%, tiré par Nouvelles données d’efficacité pour les vaccins Covid-19 et par l’attente d’une campagne de vaccination aux Etats-Unis avant la fin de l’année.

Dans ce cadre, les ADR des entreprises argentines fonctionnent avec une majorité de bénéfices en dollars, sous l’impulsion du rôle de l’IRSA Propiedades Comerciales, qui dépasse 20%.

«L’apparition des différents vaccins contre le Coronavirus, plus le vente des quatre étages de la Boston Tower et des différents swaps de dette de l’IRSA et du Cresud -contrôleurs de l’IRSA Propiedades Comerciales- ont donné un coup d’optimisme à l’action qui avait été extrêmement punie “, ont-ils résumé de Portefeuille de placements personnels.

Corporación América (+ 7,3%) et d’autres sociétés telles que Tenaris et Pampa Energía ont également progressé de 4%. Le papier de YPF a augmenté de 3,9% à 4,95 $.

À Wall Street, le le pétrole progresse de 1,1% et il est proche de 43 USD le baril. Par secteur, les gains les plus élevés ont été enregistrés dans l’énergie (+ 3%), suivie par les secteurs financier (+ 1,7%) et industriel (1,5%).

Les négociants en bourse du composé new-yorkais ont réagi par des achats aux dernières nouvelles sur la course au vaccin contre le coronavirus et le perspective d’un retour à la normalité dans les prochains mois.

Ce lundi, l’Université anglaise de Oxford et l’AstraZeneca pharmaceutique ont annoncé que leur vaccin est efficace dans 70% des cas, bien qu’en fonction de la dose, il puisse atteindre 90%.

C’est la troisième préparation avec des résultats positifs, après ceux de Moderne et l’alliance entre Pfizer et BioNTech, bien que ceux-ci aient présenté des pourcentages plus élevés, 95%.

D’autre part, le marché a été soutenu par l’espoir que le le vaccin commence à être administré aux États-Unis le 12 décembre, comme annoncé ce dimanche par le principal conseiller du Opération “Warp Speed”, l’équipe de la Maison Blanche tente d’accélérer les solutions médicales à la pandémie.

Les conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) se réuniront le 10 décembre pour décider d’approuver ou non le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, qui a demandé vendredi dernier une autorisation d’urgence.

“Le L’optimisme des vaccins fait plus que contrebalancer les sombres perspectives de transmission et atténuation à mesure que les cas augmentent et que les gouvernements prennent davantage de mesures pour contenir la propagation du virus “, a déclaré l’analyste Adam Crisafulli, de la firme Vital Knowledge, dans des déclarations reproduites par ..

Sur les marchés, l’optimisme pour un vaccin contre Covid-19 contrecarre les perspectives négatives dues aux infections et aux décès records aux États-Unis

Les USA ont atteint ce dimanche 12,2 millions de cas et 256 000 décès en raison du coronavirus, avec des infections non contrôlées dans une grande partie du pays, qui a établi jeudi dernier un nouveau record absolu avec 200000 cas en une journée, bien qu’il ait ralenti à environ 168000 infections.

En ce qui concerne la Obligations souveraines Les titres en dollars argentins de droit étranger présentaient un légère amélioration de 0,3% en moyenne, Pendant ce temps, il pays à risque de JP Morgan, qui mesure le différentiel de taux des bons du Trésor américains avec leurs pairs émergents, donne cinq unités pour l’Argentine, à 1 372 points de base à 16 heures.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans était de 0,85% par an et le dollar perdait face à l’euro, avec une variation de 1,185.

Vacances en Argentine

En Argentine, les marchés boursiers, boursiers et obligataires sont restés fermés ce lundi en raison des vacances commémorant la Journée de la souveraineté nationale, en l’honneur de la bataille de la Vuelta de Obligado.

En l’absence d’opérations établissant une référence, le le dollar gratuit est resté offert à 161 $ à vendre, la même valeur de clôture du vendredi 20.

