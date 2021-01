Les skins peuvent être trouvés dans la boutique d’objets

La bataille royale la plus réussie du marché, Fortnite, continue d’ajouter des personnages aux Bounty Hunters, la cheville ouvrière de sa cinquième saison. A cette occasion, le producteur du titre, Jeux épiques, fera alliance avec la franchise popularisée par Arnold Schwarzenegger, le Terminator, quelque chose qui introduira une peau du mythique T-800 et de Sarah Connor. Ces tenues, qui peuvent être obtenues dans la boutique d’objets, seront accompagnées d’autres accessoires, tels que des gestes, des sacs à dos et des pics.

La cinquième saison de Fortnite laisse les joueurs à bout de souffle. Tout au long de cela, la société de production du jeu a réussi à générer des alliances avec de grandes franchises de cinéma et de jeu pour présenter les skins des personnages les plus aimés par le peuple. Jusqu’à présent, la bataille royale a ajouté Din Djarin et Grogu de Le mandalorien, Michonne et Daryl de The Walking Dead, il Chef principal Halo déjà Kratos de God of War, entre autres. Cela sert non seulement à élargir les possibilités du jeu, mais aussi à attirer l’attention d’autres publics.

A cette occasion, ceux qui rejoindront le jeu seront les Sarah Connor et le T-800, personnages mythiques de la franchise Le terminateur, qui a fait ses débuts en salles en 1984, réalisé par James Cameron. Ceux-ci, venant rejoindre la chasse, le pivot de la cinquième saison du chapitre 2, donneront au jeu une touche rétro et aussi une dose de nostalgie pour les joueurs plus âgés.

Le bras d’endosquelette T-800 sera l’un des accessoires de Sarah Connor

Comme signalé Jeux épiques, les deux apporteront des accessoires spéciaux. Dans le cas de Sarah Connor, que le développeur décrit comme une personne expérimentée face aux tempêtes imminentes, vous pouvez trouver un skin avec deux variantes. À leur tour, pour compléter son look, les utilisateurs peuvent obtenir le bras d’endosquelette T-800, le protagoniste principal de l’une des scènes les plus célèbres de la saga, et le couteau de combat qu’elle a tellement utilisé.

De son côté, le T-800, le robot qui se camoufle sous la peau de Arnold Schwarzenegger, arrivera à la bataille royale avec un look intéressant et un geste intégré. De plus, les joueurs pourront acheter le sac à dos rétro Skynet Hunter-Killer Uplink et la pioche Techgrip Axe. Cette peau sera sûrement l’une des plus utilisées dans les semaines à venir, compte tenu de sa popularité et du plaisir qu’être sur l’île avec elle peut générer.

Hier, Fortnite a présenté la peau de The Predator

L’arrivée de ce skin donne encore plus de force au Predator, arrivé hier au match. En seulement deux jours, Epic Games a mis à la disposition des utilisateurs un contenu solide, qui continuera sûrement à arriver dans les semaines à venir. Comme une fuite, l’arrivée de la peau de Lara Croft, le célèbre protagoniste de la saga, est imminente Pilleur de tombe.

Cependant, l’arrivée des personnages de Le terminateur Il met également en perspective les intentions du studio derrière la saga cinématographique, qui la rapproche de plus en plus des jeux vidéo. Il convient de rappeler que le personnage apparaît également dans Mortal Kombat XI, où il a eu une grande acceptation par les fans. De plus, en 2019, il a été lancé Résistance Terminator, un titre officiel de la saga qui s’est déroulée sans douleur ni gloire.

Fortnite, la bataille royale à succès d’Epic Games, peut être téléchargé gratuitement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et pour PC, via le lanceur du développeur.

