Après que Fox News a confirmé les éléments clés d’un exposé sur une bombe dans lequel des conseillers proches du président Donald Trump ont révélé à The Atlantic qu’il avait qualifié les héros militaires américains tués au combat de « perdants » et de « suckers », les animateurs Lou Dobbs et Laura Ingraham ont attaqué mardi le déclaration de leur propre société.

Dobbs, de Fox Business, et Ingraham, de Fox News, ont attaqué le rapport « bidon », avec Dobbs le qualifiant d ‘ »attaque coordonnée », de « succès médiatique » et de « diffamation », et tous deux affirmant à tort qu’il avait été « démystifié , « même si Jennifer Griffin, correspondante de Fox News – citant deux anciens hauts fonctionnaires anonymes de l’administration – a également confirmé de manière indépendante un certain nombre de piliers de l’histoire.

Trump a ensuite appelé Fox News à renvoyer Griffin, tweetant un article de Breitbart indiquant qu’elle n’avait pas confirmé la partie « la plus salace » du rapport The Atlantic.

« Tous réfutés par de nombreux témoins. Jennifer Griffin devrait être licenciée pour ce genre de reportage. Ne nous a même jamais appelé pour commenter. @FoxNews est parti! » a écrit le président.

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020

« Peut-être plus intrigant que les faux détails de l’histoire est le niveau de coordination affiché entre les médias nationaux de gauche, les grandes technologies, les RINO républicains, les déms radicaux et la campagne Biden », a déclaré Dobbs en qualifiant les rapports de « succès médiatique emploi. »

L’animateur de Fox Business a poursuivi en affirmant que l’histoire « s’effondre sous les vérifications les plus élémentaires et est facilement réfutée par des preuves documentées et avec plus d’une douzaine de sources publiques dans l’administration » avant de critiquer Facebook et Twitter pour ne pas avoir appliqué un étiquette de vérification des faits sur le rapport.

Dobbs a ensuite appelé sa propre société à se joindre aux médias pléniers qui ont également confirmé de manière indépendante des revendications majeures dans le rapport The Atlantic.

« L’Associated Press prétend avoir corroboré l’histoire dans son intégralité, mais n’avait ensuite aucune preuve à corroborer – pas une seule source nommée. Et le Washington Post, ., même Fox News ont affirmé avoir corroboré des parties de la rapport alors que chaque agence de presse n’a pas une seule source nommée ni aucune preuve du tout », a déclaré Dobbs. « Ce que ces sources anonymes ont prétendu ne résiste pas aux 21 responsables de l’administration Trump qui réfutent officiellement les mensonges horribles et horribles de l’Atlantique. »

Certaines personnalités à l’antenne de Fox News ont d’abord repoussé The Atlantic pour s’être entièrement appuyé sur des sources anonymes. John Roberts, correspondant en chef du réseau à la Maison Blanche, a jeté le doute sur certaines des affirmations en citant ses propres sources anonymes dans un rapport mitigé co-écrit avec Griffin.

Après que Trump a appelé au licenciement de Griffin, plusieurs journalistes du côté «actualités» de la société sont venus à ses côtés, tandis que des hôtes du côté «opinion», tels que Dobbs et Ingraham ont continué à dénigrer l’histoire. Sans fournir de preuves, Dobbs est allé jusqu’à alléguer que les accusations étaient un «mensonge» pour soutenir la campagne Biden.

« En poussant le mensonge selon lequel le président Trump a dit quelque chose de désobligeant à l’égard de notre armée, les médias nationaux de gauche ont donné à la campagne Biden une chance de passer sous silence le fait que Biden soutenait avec enthousiasme la guerre en Irak – ce que le président Trump s’est catégoriquement opposé et auquel la plupart des Américains voient maintenant comme une terrible erreur », a déclaré Dobbs, caractérisant à tort la position de Trump sur l’Irak, pour laquelle il a à un moment donné son soutien.

Plus tard dans la nuit, Ingraham a fait écho à son analyse, affirmant également à tort que l’histoire avait été «démystifiée».

« Mais c’est pourquoi Biden a cherché à capitaliser sur le dénigrement désormais démystifié du magazine Atlantic contre le président malgré le fait que les affirmations les plus incendiaires de cet article aient été désavouées par au moins 21 sources administratives actuelles ou anciennes – selon le dossier, par le chemin », dit-elle.

Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de l’Atlantique ainsi que le premier journaliste de l’histoire, a exposé lundi à l’animateur de MSNBC Chris Hayes un certain nombre de raisons pour lesquelles les responsables pourraient chercher à garder leurs noms à l’écart des rapports incendiaires sur Trump.

« Je partage ce point de vue que ce n’est pas assez bon. Mais, vous savez, comme d’autres journalistes, j’équilibre toujours les ambiguïtés morales et les complications après l’approvisionnement anonyme avec le droit du public de savoir », a déclaré Goldberg.

« D’un autre côté, vous parlez d’un président qui ne ressemble à rien de ce qu’ils ont jamais vécu », a-t-il ajouté. « Je pense qu’il y a aussi la peur. Je pense – et nous le voyons partout dans le Washington de Donald Trump – il y a une peur sur une sorte de niveau superficiel d’une foule sur Twitter. Il y a aussi une réelle peur pour la sécurité personnelle, la peur pour votre famille, craignez ce que vous faites subir à tout le monde si vous commencez à parler de ce genre de choses. «

Goldberg a déclaré qu’il était «raisonnable» pour les lecteurs de s’interroger sur la force de l’approvisionnement anonyme. Dans le même temps, il a semblé contester ces sources.

Il est compréhensible de « demander pourquoi les gens qui ont eu une exposition directe à Donald Trump, qui savent ce que Donald Trump a dit, qui savent ce que Donald Trump a fait, mais ne se contenteront pas de le dire », a-t-il dit.

Bien qu’aucun responsable n’ait été enregistré pour confirmer le rapport, certains de ceux qui ont mis leur nom derrière des dénégations se sont soit présentés comme des témoins de caractère sans connaissance directe, soit – comme Sarah Huckabee Sanders – ont formulé ces dénégations avec soin et étroitement.

Interrogé sur The View sur les remarques présumées de Trump à l’ancien chef de cabinet John Kelly – à qui Trump aurait dit, debout au-dessus de la tombe du fils de Kelly au cimetière national d’Arlington, qu’il ne comprenait pas « ce qu’il y avait pour eux » – Sanders a seulement dit que elle n’était pas à proximité.

« Je ne me tenais pas à côté du président pour cela, non », a déclaré l’ancien attaché de presse de Trump. (Elle a également esquivé une question sur les commentaires dénigrants présumés sur le regretté John McCain de la fille de l’ancien sénateur, Meghan.)

À l’instar de Sanders, qui a salué ce qu’elle a qualifié de « respect et d’admiration » de Trump pour les troupes, Dobbs, qui a été appelé conseiller extérieur du président, a ensuite inversé le scénario.

« Les actions et la démonstration de respect du président Trump pour les militaires parlent d’elles-mêmes », a-t-il déclaré. « Honte à gauche. Honte aux démocrates radicaux. Et honte aux fausses nouvelles et aux faux journalistes qui les fabriquent. »

