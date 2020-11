07/10/2011 Usine Danone à Madrid ESPAGNE EUROPE POLITIQUE ÉCONOMIQUE

MADRID, 23 ANS (EUROPA PRESS)

Le groupe alimentaire français Danone, premier vendeur mondial de yaourts, procédera à un réaménagement des effectifs qui touchera entre 1500 et 2000 salariés, soit environ 2% du total, avec notamment la suppression d’un poste sur quatre à son siège mondial. , en plus de la délocalisation du siège mondial de plusieurs entreprises au plus près du siège à Paris, avec pour objectif d’économiser environ 1 milliard d’euros par an.

De même, l’entreprise française a annoncé un plan pour donner une plus grande pertinence au local en réponse aux changements observés dans les habitudes de consommation à la suite de la pandémie, dite “ Local First ”, par laquelle les unités locales de la multinationale retrouveront leur autonomie. en ne dépendant plus d’une organisation de catégorie globale spécifique, mais deviendra unifiée dans une seule unité commerciale locale.

En remodelant son organisation, Danone vise à générer 1 milliard d’euros d’économies de coûts d’ici 2023, dont 300 millions d’euros de réduction des coûts d’achat de produits et 700 millions d’euros de frais généraux et administratifs, ce qui représente un ajustement de 20% des frais généraux de l’entreprise.

De son côté, la multinationale calcule qu’elle encourra des coûts extraordinaires d’environ 1400 millions d’euros au cours de la période entre 2021 et 2023 pour la mise en œuvre de ces mesures.

«Cette simplification et cette évolution du rôle de nos fonctions communes se traduiront par la réduction de 1 500 à 2 000 postes au siège local et mondial, dont jusqu’à 25% des emplois actuels de notre siège mondial», a déclaré Emmanuel Faber, Président-directeur général de Danone.

En revanche, la multinationale a confirmé ses prévisions pour l’année 2020 dans son ensemble, lorsqu’elle prévoit d’atteindre une marge opérationnelle récurrente de 14% et un cash-flow libre de 1,8 milliard d’euros malgré les conditions de marché plus compliquées quatrième trimestre en raison de la nouvelle vague d’infections et de restrictions, notamment en Europe.

“La croissance est une condition sine qua non de notre succès”, a déclaré le PDG de Danone. “Mais dans ces nouvelles circonstances, je tiens à souligner la plus grande importance de la rentabilité de notre modèle, comme cette année l’a montré la compétitivité de notre entreprise, de nos marques peut être déstabilisée par des facteurs externes brutaux », a-t-il ajouté.