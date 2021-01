PARIS (AP) – L’approche prudente de la France pour appliquer le vaccin contre le coronavirus semble avoir échoué, ne laissant que quelques centaines de personnes vaccinées après la première semaine et ravivant la colère face à la façon dont le gouvernement a géré la pandémie.

Le président Emmanuel Macron aura une réunion spéciale avec de hauts responsables ce jour-là pour discuter de la stratégie vaccinale et des questions connexes.

En France, pays de 67 millions d’habitants, seules 516 personnes ont été vaccinées au cours des six premiers jours, tandis que le total de l’Allemagne pour la première semaine dépassait 200 000 et celui de l’Italie dépassait 100 000. Pendant ce temps, des millions de personnes ont été vaccinées aux États-Unis et en Chine.

La lenteur du lancement du vaccin est attribuée à une mauvaise gestion et à des pénuries de personnel pendant les vacances de fin d’année, ainsi qu’à une politique de consentement complexe conçue pour répondre au scepticisme répandu sur les vaccins parmi le public français.

Les médecins et politiciens de l’opposition ont appelé lundi à un accès plus rapide aux vaccins.

«C’est un scandale d’État», a déclaré Jean Rottner, président de la région Grand-Est de l’est de la France, où les infections sont en hausse et certains hôpitaux sont débordés. “Se faire vacciner est de plus en plus compliqué que d’acheter une voiture.”