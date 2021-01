16/10/2019 Francisco Rivera, dans une image d’archive EUROPE SPAIN SOCIETY

MADRID, 22 ANS (CHANCE)

Après une longue et dure bataille contre le cancer, José Rivera, “Riverita”, est décédé ce matin à son domicile de Barbate. Le frère de Paquirri, 75 ans, était en soins palliatifs depuis l’automne dernier et, conscient de son départ, a profité de son temps avec sa famille et a pu rencontrer, pour la première fois, les enfants du malheureux torero Francisco, Cayetano et Kiko, avec lesquels il n’avait jusqu’alors eu aucune relation.

Une réunion de famille des plus excitantes qui a eu lieu en novembre dernier, au cours de laquelle en plus de se souvenir de nombreuses anecdotes sur Paquirri, Riverita a pu dire au revoir à ses neveux et leur donner certains de ses biens les plus précieux, comme un manteau à Kiko, et un le mont Cayetano, auquel il était très attaché.

Ce matin, Francisco a voulu dédier quelques mots d’adieu émotionnels à son oncle sur son compte Instagram, dans lequel il a clairement exprimé l’amour qu’il ressentait pour le frère de son père. “Les meilleurs partent toujours. Il y en a eu beaucoup qui t’aimaient en attendant depuis longtemps et toi, comme toujours, en faisant tes choses, tu les as fait t’attendre. Tu as été différent, dernier art bohème. Tu vas me manquer Oncle José. On verra. Donne des bisous à tout le monde là-haut pour moi », a avoué l’ancien droitier.

Francisco a été le premier des frères Rivera à parler publiquement de la mort de Riverita, qui, bien que prévue, a été un coup dur pour toute la famille.