Fredy Villarreal Il n’a pas passé un bon moment après avoir contracté le COVID-19. Le comédien a passé trois semaines à la clinique Zabala de Belgrano, dont une en soins intensifs avec assistance respiratoire. Et, il y a à peine quinze jours, il a pu rentrer chez lui pour retrouver ses proches. Mais, comme il l’a avoué, il y avait des moments où il craignait vraiment pour sa vie.

“Le virus peut vous attraper faible, asymptomatique. Cela peut vous prendre. Ou cela peut vous amener à négocier et voir ce qu’il fait avec vous“Fredy a commencé à dire ce vendredi dans Intruders, pour l’Amérique. Et il a expliqué: «Je continue à jouer en altitude, car je manque encore d’oxygène. Ce sont les suites qui restent dans de nombreux cas. L’autre jour J’ai demandé au médecin quelles étaient mes chances dans la vie à ce moment-là et il a répondu: “ Cinquante-cinquante«».

Villarreal, qui a passé onze jours avec une fièvre dans un état qu’il qualifiait de «délirant», a avoué qu’à un certain moment, il avait senti qu’il n’était plus lui. «Je me suis dit: ‘Je ne suis pas ce type, il y a quelque chose d’étrange ici.’ COVID entre en vous, vous isole. Et tu ne te sens pas, tu te sens envahi. Vous ne sentez pas votre corps. C’est comme un Pacman qui vous transforme en vie », expliqua-t-il au milieu de son histoire grossière.

Cependant, Fredy a reconnu qu’avant de contracter la maladie, il l’avait un peu sous-estimée. Et il a parlé à ceux qui se méfient de la véracité du virus ou parlent d’une conspiration. “Il existe, il est là et il tue les gens d’une manière très moche, car vous ne pouvez même pas recevoir un câlin de ceux qui ont partagé la vie avec vous“, leur a dit.

Et puis il a expliqué: «Je ne dis pas que je me suis très mal comporté mais, inconsciemment, je voulais qu’il me serre doucement pour assurer ma famille que je n’allais pas les infecter. Parce qu’on disait que si on l’avait eu, il était très difficile de l’avoir rapidement. Alors, quand je me sentais mal, je ne m’inquiétais pas. Mais ce n’est pas que je suis sorti sans jugulaire: j’ai respecté tout le protocole mais ça ne m’a pas fait trop peur ».

La chose curieuse, cependant, était ce que Villarreal a dit quand Jorge Rial Il lui a demandé si elle savait comment elle avait propagé la maladie. “Ceci est pour un croquis, mais un plombier est venu chez nous et nous avons tous les deux aspiré du même tuyau“, A commencé à dire l’acteur, déjà d’un ton drôle.

Et puis il a expliqué comment la situation était: «Mon hydromassage s’est cassé, il a commencé à fuir et de l’eau coulait sur le plafond de la cuisine. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont débranché l’hydromoteur, qui a de petits tuyaux pneumatiques. Et j’ai dit: ‘Tu dois rentrer parce que je souffle le tuyau et je pars».

Le fait est que le plombier est rentré chez lui pour examiner le problème. Et, tandis que l’un soufflait le tuyau d’un côté, l’autre appuyait alternativement sur le bouton du bain à remous dans la salle de bain. “Au bout de trois jours, il m’appelle et me dit: «Je ne pourrai pas y aller parce que j’ai COVID. J’ai dit: “Noooooo!” Et savez-vous quand j’ai réalisé cela? Quand j’ai été admis à la clinique. Là j’ai récapitulé », a conclu Fredy.

Juste avant que son écouvillon ne soit testé positif, Fredy avait été convoqué pour accompagner Alex Caniggia dans le tour des trios de Cantando 2020, par ElTrece, mais il a dû quitter le concours. Maintenant, heureusement, l’acteur reprend lentement sa routine de travail.

