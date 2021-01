Il est recommandé d’utiliser au moins deux couches de vêtements pendant la période de basses températures (Photo: Galo Cañas / Cuartoscuro)

En raison de prévision de basse température pour ce matin 13 janvier, le Secrétariat pour la gestion globale des risques et la protection civile (SGIRPC) de la ville de Mexico a activé l’alerte jaune pour sept démarcations.

Pour sa part, le Service météorologique national (SMN) a annoncé la présence d’un masse d’air polaire associé à Cold Front numéro 26. En conséquence, les basses températures resteront les prochaines 13 et 14 janvier.

Entre 05h00 et 08h00 ce mercredi dans les hautes zones du sud de la capitale, des températures de 4 à 6 degrés centigrades. De cette manière, l’alerte jaune a été émise pour alerter les habitants des communes de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan et Xochimilco sur les basses températures.

En ce sens, le SMN a prédit des températures basses à l’aube et gelées possibles dans les hautes zones de la vallée du Mexique. De même, pendant la majeure partie de la journée, le ciel restera partiellement nuageux, avec la probabilité de pluies isolées dans la capitale et dans l’État du Mexique.

Alerte jaune pour sept maires du CDMX (Photo: SGIRPC)

À l’aube, les températures minimales prévues se feront sentir, bien que Au cours des heures, des températures maximales de 20 à 22 degrés Celsius seront perçues. Il y aura aussi des vents venant du sud avec vitesses de 10 à 20 kilomètres par heureainsi que des rafales de 35 kilomètres par heure.

Bien que les prévisions de températures basses resteront en vigueur au matin du 14 janvier, les températures minimales augmenteront légèrement et se situeront entre le 7 et 9 degrés. Pour un autre garçonOu, la sensation thermique maximale peut atteindre jusqu’à 22 degrés Celsius.

D’autre part, dans Toluca, dans l’État du Mexique, Des températures minimales de 1 degré et des températures maximales de 18 degrés Celsius sont attendues. Comme Mexico, les températures les plus basses se feront sentir à l’aube, bien que dans les zones montagneuses de la région, elles puissent atteindre 0 degré.

En raison du pronostic, le SGIRPC recommande l’utilisation de crème d’hydratation et de protection de la peau contre le froid. De plus, bien que la soif diminue pendant l’hiver, la consommation de beaucoup d’eau, de fruits et de légumes riches en vitamines A et C cela diminuera le risque de maladies respiratoires pendant la saison hivernale.

Prévisions du SMN pour le 13 janvier dans tout le pays (Photo: Twitter @ conagua_clima)

Les personnes âgées représentent l’un des groupes les plus vulnérables aux baisses de température. Pour cette raison, les endroits où ils passent la majeure partie de la journée doivent être maintenus à une bonne température, ainsi que couvrir les zones où ils peuvent souffrir de courbatures ou de symptômes typiques de l’arthrite car, en aggravant la circulation, ceux-ci pourraient être ressentis avec plus de force.

Les zones du corps les plus sensibles aux pertes de chaleur sont la tête, les oreilles, le cou, les mains et les pieds. Parce que le corps des personnes âgées perd plus de chaleur qu’il n’en produit, Il est recommandé de les recouvrir de bonnets, gants et écharpes pour éviter le changement drastique de température.

Selon l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), Pendant la saison hivernale, la transmission de maladies respiratoires est plus fréquente, c’est pourquoi la protection des voies respiratoires est cruciale. Les affections les plus fréquentes sont la rhinite, la sinusite, la bronchite, la pneumonie, le rhume et la grippe, bien que ces derniers mois, la fréquence de contagion par COVID-19 a considérablement augmenté.

Si vous présentez des symptômes liés à la maladie causée par le virus SARS-CoV-2, Vous devez vous rendre au centre de santé le plus proche ou le signaler par SMS au 51515 avec le mot Covid19.

EN SAVOIR PLUS SUR D’AUTRES SUJETS

Un tueur à gages prétend être handicapé en fauteuil roulant pour tuer sa victime: les images qui consternent le CDMX

Crise dans le métro CDMX: un train de la ligne A a déraillé quatre jours après l’incendie de la sous-station

Invea a commencé ses opérations pour détecter les restaurants CDMX qui ne respectent pas les mesures sanitaires: quatre ont offert un service à table