Pour ce vendredi 4 décembre, le front froid n ° 18 s’étendra sur la Sonda de Campeche maintiendra le potentiel de pluies très fortes à intenses dans le sud du Mexique et dans la péninsule du Yucatan.

La masse d’air polaire qui l’entraîne provoquera des bancs de brouillard dans la Sierra Madre Oriental, un environnement très froid au nord, au nord-ouest, au centre et à l’est du Mexique, en plus de événement «Nord» fort à très fort dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec, ainsi que la côte centrale et méridionale du golfe du Mexique.

La deuxième tempête hivernale se situera sur le nord du pays, générant un environnement froid et des rafales de plus de 60 km / h dans cette région, ainsi que la possibilité de chutes de neige et de grésil dans les régions montagneuses de Chihuahua, Durango et Coahuila. Enfin, l’entrée d’humidité de l’océan Pacifique et d’un chenal dépressionnaire sur l’ouest du Mexique entraînera de très fortes pluies ponctuelles accompagnées de décharges électriques à Jalisco et Colima.

Pluies très fortes avec des pluies ponctuelles intenses (75 à 150 mm): Chiapas et Tabasco. De fortes pluies avec de très fortes pluies ponctuelles (50 à 75 mm): Jalisco, Colima, Veracruz, Campeche, Yucatán et Quintana Roo. Intervalles d’averses avec de fortes pluies ponctuelles (25 à 50 mm): Nayarit, Michoacán, Guanajuato et Oaxaca. Intervalles d’averses (5,1 à 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes et Puebla. Pluies isolées (0,1 à 5,0 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas et Guerrero.

possibilité de neige ou grésil: montagnes de Chihuahua, Durango et Coahuila. Les pluies pourraient être accompagnées de chocs électriques et de fortes rafales de vent lors des tempêtes.

Températures minimales tôt le matin du samedi -10 à -5 ° C avec gelées: zones montagneuses de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León et Zacatecas.

Températures minimales pour les premières heures du samedi de -5 à 0 ° C avec des gelées: zones montagneuses de Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla et l’État du Mexique.

Températures minimales pour les premières heures du samedi de 0 à 5 ° C et gelées possibles: zones montagneuses de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Mexico, Tlaxcala et Veracruz.

Événement de “Nord” avec rafales de 80 à 90 km / h dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec, avec des rafales de 50 à 60 km / h sur la côte de Veracruz et Tabasco, et de 40 à 50 km / h sur la côte de Tamaulipas.

Rafales de 70 à 80 km / h: Golfe de Californie, Baja California et Sonora. VVents avec rafales de 60 à 70 km / h: Chihuahua, Durango, Aguascalientes et Zacatecas. Vents de 50 à 60 km / h: San Luis Potosí.

Vagues de 2 à 4 mètres de hauteur significative: Golfe de Tehuantepec, et de 1 à 3 mètres de hauteur significative sur la côte du golfe du Mexique.

Vallée du Mexique: Ciel partiellement nuageux pendant la journée et pas de pluie. Environnement froid avec des gelées à l’aube dans les zones élevées qui entourent la vallée du Mexique, avec des températures pouvant atteindre 0 ° C. Vent de la composante sud de 10 à 20 km / h avec des rafales de 35 km / h.

À Mexico, une température maximale de 22 à 24 ° C et un minimum de 7 à 9 ° C sont prévues. Pour la capitale de l’État du Mexique, température maximale de 18 à 20 ° C et minimale de 1 à 3 ° C.

