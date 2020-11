Barack Obama a admis qu’il fumait parfois neuf cigarettes par jour quand il était à la Maison Blanche, ne cessant de fumer que lorsque sa fille Malia l’avait attrapé.

Traduction gratuite MiamiMundo / TheSun

L’ancien président de 59 ans a fait cette admission dans ses prochains mémoires, A Promised Land, qui détaille ses débuts de carrière politique jusqu’à son premier mandat à la Maison Blanche.

Les premiers extraits du livre, qui sortira le 17 novembre, détaillent également la tension que la présidence avait sur sa relation avec sa femme, Michelle.

Obama a admis que le stress du travail l’empêchait de se débarrasser de son habitude, selon CNN, et il fumait parfois huit, neuf ou même dix cigarettes par jour.

L’ancien président a admis qu’il cherchait souvent un «endroit discret pour fumer tard dans la nuit».

Il a écrit que Malia, aujourd’hui âgée de 22 ans, l’avait fait arrêter après avoir «renfrogné» après «avoir senti une cigarette dans mon haleine».

Obama a également admis avoir mâché “sans cesse” de la gomme à la nicotine pour aider à se débarrasser de cette habitude.

Par le passé, Obama a parlé de sa lutte pour arrêter de fumer, une habitude qu’il a prise à l’adolescence.

«En tant qu’ancien fumeur, je lutte constamment avec lui», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en 2009. «Suis-je déjà tombé du wagon? Oui.”

«Suis-je un fumeur quotidien, un fumeur constant? Non, je ne le fais pas devant mes enfants. Je ne le fais pas devant ma famille, et vous savez, je dirais que je suis guéri à 95%, mais il y a des moments où je me trompe », dit-il.

Alors que la plupart des mémoires d’Obama se concentrent sur la politique et son expérience en tant que président, il y a aussi des histoires personnelles parsemées tout au long de l’ouvrage de 768 pages, y compris le bilan que la première dame a fait à sa femme.

«Malgré le succès et la popularité de Michelle, j’ai continué à ressentir en elle un courant sous-jacent de tension, subtil mais constant, comme la chienne faible d’une machine cachée», a écrit Obama.

«C’était comme si, confinés alors que nous étions dans les murs de la Maison Blanche, toutes ses sources de frustration précédentes devenaient plus concentrées, plus vives, que ce soit mon absorption de toute l’horloge par le travail ou la façon dont la politique cela a exposé notre famille à un examen minutieux et à des attaques, ou à la tendance même des amis et de la famille à considérer leur rôle comme une importance secondaire. “

L’ancien président a déclaré que de temps en temps, il pensait à «ces jours où tout entre nous se sentait plus léger, où son sourire était plus constant et notre amour moins taxé», et à l’inquiétude que «ces jours ne reviendront pas».

Dans les mémoires, Obama évoque également le climat politique actuel, affirmant que le parti républicain a changé en réponse au premier président noir, qui a finalement conduit à la présidence de Donald Trump.