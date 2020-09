Note de l’éditeur (9/8/20): Cet article a été mis à jour et republié à la lumière des résultats suggérant un taux plus élevé de diagnostics de COVID-19 chez les jeunes utilisateurs adultes de cigarettes électroniques.

Fumer ou vapoter pourrait vous rendre plus vulnérable à une infection grave par le nouveau coronavirus, selon certains experts.

Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’études portant spécifiquement sur ce lien, de nombreuses preuves suggèrent que le tabagisme supprime la fonction immunitaire des poumons et déclenche une inflammation. Il y a eu beaucoup moins d’enquêtes sur le vapotage, mais des recherches préliminaires suggèrent qu’il pourrait causer des dommages similaires. Et les fumeurs de longue date et les utilisateurs de cigarettes électroniques courent un risque accru de développer des maladies pulmonaires chroniques, qui ont été associées à des cas plus graves de COVID-19, comme l’appelle la maladie causée par le nouveau virus. Les scientifiques disent qu’il semble donc raisonnable de supposer que le tabagisme – et peut-être le vapotage – pourrait augmenter le risque de développer une infection grave par le coronavirus.

«Toutes ces choses me font croire que nous allons avoir des cas plus graves, en particulier [in] les gens qui sont [long-term] fumeurs ou vapoteurs », déclare Melodi Pirzada, chef de la pneumologie pédiatrique à l’hôpital NYU Winthrop de Long Island. * Elle n’a pas traité elle-même de patients COVID-19,« mais il est tout à fait logique de penser qu’une fois que vous avez des antécédents de tabagisme ou le vapotage, l’ensemble des voies respiratoires, le mécanisme de défense de vos poumons – tout change », dit-elle.

Seule une poignée d’études ont examiné directement si le tabagisme ou le vapotage augmentait le risque de COVID-19 grave chez une personne. Une étude pré-imprimée en Chine a révélé que les hommes étaient légèrement plus susceptibles que les femmes d’être hospitalisés pour des infections à coronavirus, et les scientifiques affirment que cette observation pourrait être liée au fait que dans le pays, beaucoup plus d’hommes que de femmes fument. (L’article, qui n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs, a été retiré car il était basé sur des données anciennes. Il sera bientôt remplacé par une version plus à jour, écrivent les auteurs.) Une autre étude, qui a été publiée en ligne dans le Chinese Medical Journal, a impliqué 78 patients atteints de COVID-19 et a constaté que ceux qui avaient des antécédents de tabagisme étaient 14 fois plus susceptibles de développer une pneumonie. **

Il existe une littérature scientifique substantielle montrant que le tabagisme enflamme les poumons et supprime la fonction immunitaire. «Pour le tabagisme régulier, nous savons qu’il inhibe le dégagement ciliaire des voies respiratoires», dit Pirzada. «Nous avons ces petits [hairlike] structures connues sous le nom de cils, et elles sont responsables de l’élimination des toxines et du mucus de nos voies respiratoires et de l’élimination des poumons lorsque nous toussons. Nous savons que cela est affecté lorsque vous fumez et lorsque vous vapotez. »

Lors d’une infection respiratoire dans les poumons, il y a généralement un afflux de globules blancs appelés neutrophiles – les premiers intervenants qui commencent à tuer le pathogène – suivi d’un afflux de lymphocytes – qui sont responsables de l’élimination de l’infection. «Il y a une série d’événements très coordonnés qui se produisent lorsque vous êtes infecté par un virus», déclare Ray Pickles, professeur agrégé de microbiologie et d’immunologie à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. «Ce sont probablement les événements qui se produisent dans la grande majorité d’entre nous en tant qu’individus, que nous soyons infectés par la grippe ou que nous soyons infectés par le SRAS-CoV-2», comme le nouveau coronavirus est connu. « Je pense qu’une fois que vous commencez à perturber cette séquence d’événements dans quelque sens ou direction que ce soit, c’est là que les choses peuvent mal tourner. »

Le tabagisme est un facteur de risque connu de grippe, explique Robert Tarran, professeur de biologie cellulaire et de physiologie à Chapel Hill. «Les personnes qui fument sont immunodéprimées dans une certaine mesure», dit Tarran. «Ils produisent plus de mucus. Cela n’efface pas non plus les poumons. Il y a des changements pro-inflammatoires; les cellules immunitaires sont également modifiées. Et tout cela mène, en gros, à ce qu’ils soient plus susceptibles d’attraper des virus et d’avoir un résultat pire. »

Le risque d’infections virales des vapoteurs n’a pas été autant étudié, bien que certaines études épidémiologiques suggèrent qu’ils sont plus susceptibles de contracter des infections respiratoires, dit Tarran. Cinq mois après la première publication de cet article, une enquête nationale publiée dans le Journal of Adolescent Health a révélé que les adolescents et les jeunes adultes qui ont déclaré vapoter des cigarettes électroniques étaient cinq fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de COVID-19 que les non-utilisateurs. Ceux qui ont déclaré utiliser à la fois des cigarettes et des cigarettes électroniques étaient sept fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic positif. Et les études sur les animaux fournissent quelques indices. Les souris exposées à un aérosol de cigarette électronique puis inoculées avec la bactérie Streptococcus pneumoniae ou la grippe A étaient moins susceptibles de survivre. Et le vapotage peut interférer avec la fonction des neutrophiles, suggèrent certaines études. Les scientifiques de Chapel Hill ont montré que l’utilisation de la cigarette électronique supprime l’activité des gènes de réponse immunitaire et inflammatoire dans les cellules nasales – plus encore que le tabagisme. Et une étude de pré-impression a révélé que le gène qui code le récepteur ACE2, que le nouveau coronavirus utilise pour infecter les cellules, est plus actif chez les fumeurs que chez les non-fumeurs.

Bien sûr, aucune de ces études ne montre directement que le tabagisme ou le vapotage augmente la gravité des infections au COVID-19, et il n’est pas clair dans quelle mesure les recherches antérieures peuvent être extrapolées à la pandémie actuelle. Mais étant donné que le tabagisme et le vapotage nuisent bien au système immunitaire, il semble prudent de supposer qu’ils pourraient aggraver les infections à coronavirus.

«Je pense qu’une chose sensée à faire pour les gens est d’arrêter de fumer et d’arrêter de vapoter et d’éviter les expositions de seconde main», déclare Stanton Glantz, directeur du Center for Tobacco Control Research and Education de l’Université de Californie à San Francisco. «Nous n’avons pas tous les détails à ce sujet», dit-il. «Mais sur la base de ce que nous savons, en général, sur le tabagisme et les cigarettes électroniques – et en particulier sur le tabagisme et le COVID-19 de personnes déjà malades, d’après une étude en Chine – il va de soi que vous réduiriez votre risque si vous avez arrêté de faire ces choses. Après tout, ajoute Glantz, «quel est l’inconvénient?»

* Note de l’éditeur (17/03/20): Cette phrase a été modifiée après sa publication pour mettre à jour le titre de Melodi Pirzada.

** Note de l’éditeur (19/03/20): Cette phrase a été modifiée après sa publication pour corriger le chiffre du risque accru de pneumonie.

