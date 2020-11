Le prince Fumihito du Japon, frère cadet de l’empereur Naruhito et actuel héritier du trône, a montré son soutien à l’engagement controversé de son premier-né, la princesse Mako, lors d’une conférence de presse lundi sur ses 55 ans. anniversaire. . / Sa l Mart nez / Archives

Tokyo, 30 novembre . .- Le prince Fumihito du Japon, frère cadet de l’empereur Naruhito et actuel héritier du trône, a manifesté son soutien à l’engagement controversé de sa première-née, la princesse Mako, lors d’une conférence de presse lundi son 55e anniversaire.

«J’approuve leur mariage. (…) Si c’est ce qu’ils veulent vraiment, alors je pense que c’est quelque chose que je dois respecter en tant que père», a déclaré Fumihito lors de la comparution, publiée aujourd’hui par l’Agence de la maison impériale, dans laquelle a été interrogé sur le lien, en attente depuis des années pour un différend financier de la mère du marié.

La princesse Mako, 29 ans, et son fiancé, Kei Komuro (29 ans), qu’elle a rencontré à l’université, ont annoncé leurs fiançailles en 2017 au milieu d’un énorme tollé médiatique au Japon. Ils allaient se marier le 4 novembre 2018 à Tokyo, mais le mariage a été reporté à 2020 en raison d’un prétendu manque de temps pour les préparatifs.

Le report du lien a eu lieu peu de temps après qu’on ait appris que la mère de Komuro avait un différend financier avec son ex-partenaire, bien que la maison impériale ait dissocié l’information et la décision.

Dans une déclaration publiée plus tôt en novembre, la princesse Mako a exprimé sa détermination à aller de l’avant avec le mariage, qui n’est toujours pas daté aujourd’hui.

En ce sens, le prince Fumihito a souligné lors de la récente conférence de presse que cela est dû au fait que le différend doit d’abord être résolu, ce qu’il considère comme essentiel pour obtenir le soutien du public.

“De mon point de vue, je pense qu’ils ne sont pas dans une situation où beaucoup de gens sont convaincus et satisfaits” de leur mariage, a ajouté le prince japonais, qui a noté que sa fille Mako en est également consciente, et a pressé son avenir. gendre d’adopter des mesures «visibles» pour résoudre le problème.

Komuro, diplômé en droit, est hors du Japon depuis 2018, après le report du lien. En août de la même année, il a commencé ses études à la Fordham University Law School à New York (États-Unis), où il devrait terminer ses études en 2021 et passer l’examen qui lui permettrait d’y pratiquer le droit. .