L’actrice Gabriela Spanic partagé à ses followers sur les réseaux sociaux qu’il a donné Test COVID-19 positif, Il a également raconté comment il a été infecté et les symptômes qu’il a ressentis.

Cela s’est produit lors d’une diffusion en direct sur ses réseaux, où il a mentionné que parce qu’il voyageait pour le travail, il avait contracté le virus.

“Quand j’ai passé l’examen, je n’arrivais pas à y croire, c’était il y a environ 10 jours et je l’ai répété, à la maison, personne n’a de symptômes et je n’ai pas de symptômes non plus “, a déclaré l’actrice dans l’émission Instagram.

Après 10 jours, le deuxième test a été fait pour confirmer qu’elle avait un coronavirus et à nouveau il est ressorti positif, c’est à ce moment-là qu’elle croyait être infectée, car jusqu’à ce moment-là, elle n’avait présenté aucun inconfort.

L’actrice a déclaré qu’elle ne présentait aucun symptôme de coronavirus (Photo: Instagram gabyspanictv)

«Une semaine plus tard, j’ai passé le test et je suis redevenu positif, mais je suis en train de sortir. Si je n’avais pas fait ces tests ou ce compte rendu, je l’aurais donné », a-t-il mentionné dans la transmission.

Le vénézuélien Il a mentionné qu’il n’avait pas de symptômes graves et que sa voix n’était que légèrement rauque. «Je suis un peu enroué, comme si j’avais une petite grippe normale, mais je suis asymptomatique et avec un peu d’insomnie et de transpiration, mais je n’avais ni fièvre ni difficulté à respirer. Il ne m’a pas donné ces choses sérieuses qu’il donne aux autres », a-t-il ajouté.

Au cours de la même émission, Gabriela Spanic s’est défendue contre certaines critiques qu’elle a reçues après avoir partagé une photographie avec une utilisation excessive de filtres. «Nous utilisons tous des filtres, ils ont tous leurs trucs de maquillage, ils utilisent des filtres, mais ce n’est pas pour rien», a-t-il déclaré.

L’actrice a assuré qu’elle avait une peau parfaite et qu’au moment de la diffusion en direct, elle n’utilisait aucun filtre.

L’image de Spanic qui a surpris par sa beauté (Forto Instragram: gabyspanictv)

C’est au cours de la même semaine que l’actrice a partagé sur son compte Instagram une photo où elle est montrée avec une apparence différente de celle habituelle: un nez plus net, zéro rides et imperfections, et des yeux énormes.

«Je suis de retour, la vraie Paola Bracho. Préparez-vous chéris. Leurs mâchoires vont tomber, quand ils me verront arriver, j’ai déjà mon complice. Pour détruire ma sœur jumelle. #lausurpadora #paolabracho #diva #hermanasGemelas “, a-t-il écrit pour accompagner sa publication, qui a déjà reçu plus de 55 mille” likes “et plus d’un millier de commentaires.

Certains des messages soulignaient la beauté de l’actrice, tandis que pour d’autres de ses adeptes, son apparence était le produit de la technologie et des filtres.

“Encore un filtre et purifie l’eau”, lit l’un des messages qui a généré le plus de réactions, avec 190 “likes” et plus de 80 réponses, dont la plupart soutiennent son point de vue.

Une autre image où Spanic avait l’air transformé (Photo: Instagram: gabyspanictv)

“Belle, belle, n’utilisez pas autant de filtres”, “vous n’avez pas besoin de tant de filtre, belle femme”, “la photo la plus arrangée”, a été lu dans d’autres messages.

Il n’a pas été confirmé que son apparence était le produit d’un filtre, car dans une précédente publication, il avait annoncé qu’il était en compagnie d’un ami maquilleur.

Sur cette photo qu’elle a partagée, elle avait également l’air différente, en particulier avec un nez très pointu et un menton défini, qui contrastaient avec la plupart des images qu’elle a elle-même partagées sur le réseau social, dans lesquelles ses joues semblent beaucoup plus volumineuses. et des yeux plus petits.

