Gadgets et périphériques présentés au CES 2021

Comme chaque année, le salon de la technologie CES présente des produits qui attirent l’attention pour leur innovation et leur créativité. Voici une sélection de gadgets utiles et originaux pour la maison, et de périphériques pour améliorer l’expérience utilisateur lors des jeux vidéo.

Capteur de gaz Aerhome

AerHome détecte les gaz toxiques et les micro-poussières (particules) pour éviter les expositions (mineures ou graves) dangereuses pour la santé

Il a été récompensé par un prix de l’innovation du CES 2021. Il combine des nano-capteurs environnementaux avec un logiciel d’intelligence artificielle (IA) pour fournir un diagnostic, via une application, de la qualité de l’air dans chaque environnement d’une maison.

Essentiellement, AerHome détecte les gaz toxiques et les micro-poussières (particules) pour éviter les expositions (mineures ou graves) dangereuses pour la santé. Vous pouvez interagir avec l’écosystème des appareils connectés, comme les enceintes intelligentes, par exemple, pour donner l’ordre de nettoyer la climatisation, ouvrir les systèmes de ventilation ou fournir des notifications d’urgence.

Il s’agit d’un développement de la société spécialisée en nanotechnologie AerNos Inc., de San Diego, Californie, qui développe des nanocapteurs de gaz pour des applications spécifiques afin de détecter des gaz nocifs dans l’environnement.

Douche Enceinte de douche Power

Shower Power est un haut-parleur de douche Bluetooth hydro-alimenté

Shower Power est une enceinte de douche Bluetooth hydro-alimentée. Il génère 100% de son énergie à partir de l’eau, ce qui assure, soulignent-ils, des heures d’écoute interminables sous la douche. Il dispose d’une batterie interne de 2600 mAh qui stocke plus de 20 heures d’énergie pour continuer à écouter de la musique même lorsque la douche s’arrête.

C’est un développement de la marque Ampère, qui a promu ce projet sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter. Il est placé dans la tête et fonctionne avec une turbine qui utilise l’énergie de l’eau du robinet pour charger une batterie lithium-ion d’une capacité de 2600 mAh. Il peut reproduire le son à 360 degrés, avec une puissance allant jusqu’à 85 dB en mode standard et 45 dB en mode économie de batterie.

Manette de jeu ROG Kunai 3

Le téléphone portable est une console, avec ROG Kunai 3 Gamepad, récompensé au CES 2021

Également récompensée par un prix de l’innovation, cette manette de jeu offre une expérience de jeu plus immersive. Le ROG Kunai 3 est un contrôleur de console dans un téléphone portable gamer (le ROG Phone 3). Peut être utilisé seul ou lorsqu’il est connecté.

ROG est la marque de fabrique d’Asus pour ses accessoires et périphériques de jeu. Bien qu’il soit conçu pour les téléphones portables de la marque, il est possible de l’utiliser en le connectant à d’autres appareils. Il peut également être connecté à l’ordinateur avec un câble USB-C.

Il est modulaire et se compose d’un support, de deux contrôleurs et d’un chargeur et du bouton ou poignée. Il a 3 positions: mode portable, où vous connectez le téléphone pour une action instantanée; Mode tout-en-un, pour utiliser la poignée pour une expérience de type console, comme un joystick, et le mode mobilité, pour jouer n’importe où avec une manette de jeu compacte. Sa valeur est de 147 USD.

Console portable de poche analogique

CES 2021: Un hommage à la Game Boy, avec plus de technologie

C’est une console de poche avec plusieurs systèmes de jeux vidéo, compatible avec la bibliothèque de cartouches de jeu Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, et même les titres Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx. Fonctionne également avec des adaptateurs de cartouche pour d’autres systèmes portables.

Il est conçu avec un écran LCD de 3,5 “avec une résolution de 1600×1440, c’est-à-dire a 10 fois la résolution d’un Game Boy original. L’écran est même en verre Gorilla. Il dispose d’un système audio numérique intégré appelé Nanoloop. C’est un synthétiseur et un séquenceur, ce qui vous permet également de créer de la musique, en pouvant le connecter à un Mac, PC ou autre matériel avec des câbles MIDI. La prévente est disponible sur analog.co au prix de 199,99 USD.

Le gilet haptique sans fil Tactsuit X40

Tactsuit X40 est un gilet haptique sans fil qui fournit un retour tactile à l’utilisateur lors de la lecture de contenu en réalité augmentée ou virtuelle (VR), pour consoles et PC. Actuellement, les utilisateurs peuvent profiter de plus de 30 contenus VR qui ont été intégrés par le SDK (kit de développement logiciel) de bHaptics, le créateur.

En ce qui concerne les contenus non intégrés, tels que les films et la musique, le logiciel crée automatiquement un retour haptique basé sur l’audio en temps réel. Le feedback est créé par les 40 moteurs de vibration du gilet, pour des expériences plus immersives. La société affirme que les gilets sont actuellement compatibles avec plus de 50 titres sur SteamVR et Oculus Quest. Il a reçu un prix d’innovation du CES 2021 et sa valeur est de 499 $.

HyperX ChargePlay Duo pour Xbox

Charger Play Duo XBox au CES 2021

Le HyperX ChargePlay Duo est un chargeur de contrôleur Xbox deux sous licence officielle conçu pour la console Microsoft et compatible avec les contrôleurs sans fil Xbox Series X / S et Xbox One. Le produit présente une conception à dock rapide sur la base lestée et les voyants LED qui indiquent l’état de charge de chaque joystick. Chaque ChargePlay Duo comprend également deux blocs-piles rechargeables de 1400 mAH.

PLUS SUR CE SUJET:

General Motors a présenté une Cadillac autonome et un prototype de véhicule volant

Ils ont introduit un aspirateur sans fil qui se nettoie automatiquement