Gael García Bernal parmi les 25 meilleurs acteurs du 21e siècle selon le New York Times (Photo: Fernando Carranza / Cuartoscuro)

Gael García Bernal, l’un des acteurs mexicains les plus importants de ces derniers temps, a été inclus dans le liste des 25 meilleurs acteurs du XXIe siècle selon les critiques spécialisés du New York Times.

Bernal apparaît au numéro 25 sur la liste et est le seulement mexicain inclus, mais avec Sônia María Campos Braga, née au Brésil et Óscar Isaac, né au Guatemala, il complète le triplé latino-américain.

La journaliste Manohla Dargis a écrit que l’élément clé pour Gael García pour se faufiler au sommet du succès international était d’enregistrer quelques films avec Alfonso Cuaron (Et ta maman aussi) et Alejandro González Iñárritu (Amores Perros), comme il s’est avéré être détenteur d’un cadeau d’acteur. «C’était magnétique à l’écran et il y avait un visage que vous ne pouviez pas arrêter de voir. Il a fusionné la beauté féminine et masculine avec subtilité. », A-t-il décrit.

Parmi les autres articles que Dargis a mis en évidence pour son examen, figurent dans le Che Guevara dans “The Motorcycle Diaries” par Walter Salles, ainsi que Zahara dans “Bad Education” par Pedro Almodóvar, qui selon lui “a donné plus de profondeur à son image publique avec une tache de lèvre et une froideur psychologique qui a provoqué une nouvelle émotion”.

Les critiques ont souligné son travail sur des bandes telles que «Y tu mama tambien», «Amores Perros», «No» et «La mala Educación» (Photo: Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro)

De son côté, le critique AO Scott a souligné sa participation au film chilien “Non” de Pablo Larraín, où il incarne René Saavedra, nominé aux Oscars du meilleur film étranger en 2013.

Dans ce document, Scott assure que nous pouvons voir un Gael García qui “C’est cool, mais ce n’est pas intimidant; il est beau mais accessible; c’est drôle, mais sans être odieux; il est sûr de lui, mais il ne se vante pas ».

“García Bernal a pour mission d’incarner le lien dramatique entre les banalités de l’industrie des médias et la terreur de la répression politique, et il fait tout presque exclusivement avec ses yeux”, at-il déduit.

Avec Gael García apparaissent également Denzel Washington, Isabelle Hupper, Daniel Day-Lewis, Keanu Reeves, Nicole Kidman, Song Kang Ho, Toni Servillo, Zhao Tao, Viola Davis, Saoirse Ronan, Julianne Moore, Joaquin Phoenix, Tilda Swinton, Oscar Isaac, Michael B.Jordan, Kim Min-hee, Alfre Woodard, Willem Dafoe, Wes Studi, Rob Morgan, Catherine Deneuve, Melissa McCarthy, Mahershala Ali et Sônia Braga.

Le critique AO Scott a souligné la participation de Bernal au film chilien «Non» de Pablo Larraín (Photo: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

Gaël Garcia Bernal Né en 1978, il a 41 ans dans la ville de Guadalajara, l’état mexicain de Jalisco. Ses premiers emplois étaient pour la télévision nationale ouverte dans le feuilleton “El Abuelo y Yo”.

Tout au long de sa carrière, il a remporté divers prix tels que le Golden Globe du meilleur acteur de télévision pour le projet “Mozart dans la jungle” d’Amazon Studios. En outre, il a remporté un prix Ariel du meilleur acteur pour le film “Amores Perros”.

En revanche, sa victoire en 2001 au sein de la Festival international du film de Venise. Avec Diego Luna, il a partagé le prix Marcello Mastroianni pour la meilleure performance révélation.

Il a également été nominé pour BAFTA pour son rôle dans “Motorcycle Diaries”; un prix Goya pour le film «Sin noticias de Dios»; un prix ACE de New York, entre autres.

Il a également collaboré à divers projets en tant que producteur et réalisateur. Le dernier film dont il a la charge était «Chicuarotes», en 2019, avec un scénario d’Augusto Mendoza.

Malheureusement, le dernier projet d’Amazon Studios où il était producteur a également été annulé. Il s’agissait de une série sur Hernán Cortés et Moctezuma qui a été entravée par la pandémie de COVID-19 dans le monde.

