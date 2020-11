Selon les données de NBC News, le président actuel Donald Trump devrait être le vainqueur en Alaska, ajoutant 3 votes électoraux pour un total de 217, quelques jours après que Joe Biden ait été projeté comme vainqueur de la course à la présidentielle.

Miami World / Telemundo 51

Biden a atteint le plus grand nombre de votes au collège électoral le samedi 7 novembre, dont 270 sur un total de 538 sont nécessaires, selon les projections de NBC News. Actuellement Biden accumule 279 votes électoraux.

De cette manière, Biden a couronné une campagne électorale ardue contre son adversaire, le président Donald Trump, qui a demandé sa réélection au milieu d’une pandémie qui a en partie travaillé contre lui, à la fois politiquement et personnellement, après avoir contracté le virus en octobre. .

“Etats-Unis, je suis honoré que vous m’ayez choisi pour diriger notre grand pays”, a été sa première réaction sur Twitter samedi après avoir entendu la projection en tant que président élu Biden sur Twitter, avec une vidéo de diverses personnes à travers le pays et avec le chanson de “America the beautiful” de Ray Charles.

Quelques heures plus tard le même jour de Wilmington, Delaware, et devant des centaines d’adeptes, il a promis de gouverner dans le but d’unifier le pays et a appelé à la fois les partisans de Trump et les membres du Congrès républicains et démocrates à surmonter les différences.

“Pour progresser, nous devons arrêter de traiter nos adversaires comme des ennemis, ce sont des Américains (…) Il est temps de guérir aux Etats-Unis”, a-t-il déclaré.