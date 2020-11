L’entraîneur de l’équipe espagnole Luis de la Fuente, lors de la formation de l’équipe espagnole des moins de 21 ans, qui poursuit sa préparation en vue du match de jeudi contre les îles Féroé, jeudi 12 novembre prochain. – . / RFEF

Écriture sportive, 11 novembre . .- L’équipe espagnole des moins de 21 ans s’est déjà qualifiée pour le prochain Européen de la catégorie, dans laquelle elle défendra le titre, lors de la pause d’octobre précédente, et cherche maintenant à constituer une équipe solide avec le problématique du manque de dates de préparation pour ledit tournoi. Ce jeudi, il disputera l’avant-dernier match de la phase, contre les îles Féroé (19h00 CEST).

«Ces deux matches ne sont pas transcendants pour le classement, mais nous voulons les gagner car c’est notre responsabilité et nous voulons grandir sur la victoire. Ce concept d’équipe, assez complexe, nous voulons le consolider. Nous essayons de lui donner ce sens de l’équipe et de fermer le cercle car nous n’avons pas beaucoup plus d’opportunités », a souligné le sélectionneur, Luis de la Fuente, lors de la conférence de presse après l’annonce de l’appel, au cours de laquelle il n’a fait que quatre changements par rapport au précédent. .

L’équipe espagnole des moins de 21 ans a traversé de nombreuses difficultés pour s’imposer. Avec de bonnes nouvelles, comme les «promotions» à l’absolu d’Ansu Fati, grièvement blessé au genou dimanche dernier, mais qui pourraient arriver à temps pour l’Européen; Ferran Torres; Dani Olmo et Eric García. Tous ont appelé à diriger une génération stimulante.

Cependant, la pandémie de coronavirus a tout arrêté et de la Fuente a été contraint de parier sur un autre bloc par rapport à celui qui avait ouvert la voie vers l’Europe en septembre 2019. Dix-huit changements par rapport à la liste précédente il y a 10 mois. Recommencer.

Pour cette raison, l’Espagne affronte le match contre les îles Féroé comme s’il y avait trois points clés en jeu pour le classement. Avec leurs propres noms qui continuent de grandir dans leurs équipes au plus haut niveau, comme Pedri, Hugo Guillamón, Brahim Díaz ou Cucurella; et un autre comme Óscar Rodríguez, qui a sa chance en U-21 de se défendre devant la petite proéminence dont il jouit à Séville.

La concentration de neuf jours au complexe sportif du Marbella Football Center permettra à Luis de la Fuente d’unir un groupe qui montre déjà des signes de cohésion qui est la clé du succès.

Devant eux, ils auront une équipe des îles Féroé qui a déjà démontré au match aller, dans laquelle Brahim, avec une belle performance en seconde période, a réussi à décanter le match pour l’Espagne (0-2), qui n’a rien de la Cendrillon de la groupe. Ils ont déjà deux victoires dans le groupe contre des équipes a priori supérieures comme Israël (3-1) et le Monténégro (1-0).

Dans ses rangs, il continue de compter sur Petur Knudsen comme une grande menace. Le milieu de terrain de Runavik, qui est l’un des plus expérimentés de sa génération étant né en 1998, arrive en pleine forme après avoir marqué trois buts lors des quatre derniers matchs qu’il a disputés avec son club et compte 16 buts et 16 passes décisives dans ce 2020.

L’Européen change de format en raison du calendrier serré de l’été prochain après les reports dus au coronavirus.

Le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé que la phase finale soit divisée en deux étapes. Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq premiers finalistes seront rejoints par la Hongrie et la Slovénie pour une phase de groupes de quatre groupes de quatre, du 24 au 31 mars 2021. Les matches seront organisés par les deux pays hôtes.

Les quatre vainqueurs de groupe et les quatre finalistes se qualifieront ensuite pour la phase finale qui se jouera sous forme de huit finales (quarts de finale et demi-finales en Hongrie et en Slovénie et la finale à Ljubljana) du 31 au 6 mai. Juin 2021.

– Alignements probables:

Espagne: Josep Martínez; Pedro Porro, Guillamón, Cuenca, Pedrosa; Zubimendi, Óscar Rodríguez, Pedri; Brahim Díaz, Dani Gómez et Cucurella.

Îles Féroé: Zachariasen; A.Olsen, Chukwudi, Niclasen, Johansen; Radosavljevic, Justinussen, Djurhuus; Knudsen, Petersen et Giessing.

Arbitre: Admir Sehovic (BIH).

Stade: Stade municipal de Marbella (Malaga).

Heure: 19h00 CET (17h00 GMT).