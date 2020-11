Une personne vote aujourd’hui à San Juan (Porto Rico). . / Thais Llorca (.I0658 /)

San Juan, 4 novembre . .- Les Portoricains se sont prononcés ce mardi en faveur du fait que l’île soit un État des États-Unis, avec 52,34% des voix, selon la Commission électorale d’État (CEE) en son site Web avec 86,26 pour cent des écoles interrogées.

47,66% ont voté contre, lors d’une consultation non contraignante avec une participation de 50,11%.

Il s’agit de la sixième consultation sur le statut de l’île, depuis 1952 un Commonwealth des États-Unis, rejoignant cinq autres tenues entre 1967 et 2017.

En plus d’élire le gouverneur, le représentant au Congrès de Washington, les législateurs et les maires, les Portoricains se sont prononcés lors des élections générales d’aujourd’hui pour savoir s’ils veulent être le 51e État des États-Unis ou non.

Comme les autres États américains, Porto Rico a sa Constitution locale, en vigueur depuis 1952, ses citoyens ont un passeport américain (depuis 1917), il a son gouverneur et sa branche législative, et est finalement régi par l’autorité du Congrès américain.

Cependant, bien qu’elle ait un peu plus d’autonomie et ses propres équipes sportives, les résidents de l’île ne peuvent pas voter pour le président américain, en général la dernière instance judiciaire est la Cour suprême de Porto Rico et les États-Unis ont le droit de choisir ce certaines parties de sa Constitution sont appliquées ou non sur ce territoire.

La consultation sur les relations politiques de Porto Rico est la sixième de l’histoire après celles de 1967, 1993, 1998, 2012 et 2017, qui n’ont pas permis à Washington d’aborder la question du statut politique de l’île.

Le soutien à la création d’un État en 2017 a obtenu 97% des voix positives.