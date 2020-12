15 minutes. La tempête hivernale Gail provoquera de fortes chutes de neige et des vents et des inondations côtières dans certaines parties du centre de l’Atlantique et du nord-est à partir de ce mercredi, a averti The Weather Channel.

Selon cette chaîne météo, L’impact de Gail se fera sentir à la fois à l’intérieur du nord-est et le long de certaines parties du corridor de l’Interstate 95. Plus précisément, de Boston à New York et Philadelphie.

«La puissance de premier plan qui produira à terme cette tempête sur la côte est se trouve actuellement à l’ouest, où se répandra généralement de légères chutes de neige sur les montagnes Rocheuses“A rapporté The Weather Channel.

Une forte haute pression dans l’est du Canada devrait également fournir de l’air frais et frais dans le nord-est.

“Nous pourrions être confrontés à l’une des tempêtes hivernales les plus choquantes du nord-est de ces dernières années“The Weather Channel a averti.

Le service météorologique des États-Unis (É.-U.) a émis des avertissements de tempête hivernale dans certaines parties du centre des Appalaches et du nord-est. Les prévisions incluent Philadelphie, Baltimore et les régions à l’ouest de Washington, DC.

Une tempête traversant le sud des États-Unis se déplacera vers le sud-est des États-Unis lundi. De fortes pluies et des orages sont attendus le long de la trajectoire de la tempête avec un peu de neige sur les Appalaches centrales. pic.twitter.com/coCk1LVf4v – National Weather Service (@NWS) 14 décembre 2020

Prédictions

The Weather Channel a noté que On s’attend à de la neige principalement légère, des plaines centrales et méridionales aux Ozarks et à la vallée de l’Ohio, à la suite du passage de Gail.

Pour mardi soir Des précipitations mixtes sont prévues à l’est du centre et du sud des Appalaches. De plus, l’air froid sera dirigé vers le sud. Cela peut entraîner une période de pluie verglaçante, de grésil ou de neige dans l’ouest de la Caroline du Nord et le sud-ouest de la Virginie.

Mercredi, pour sa part, sera la période pendant laquelle la plupart des zones recevront le maximum d’impacts de cette tempête de la côte est, a noté The Weather Channel.

“Le potentiel de neige plus lourde dans les grandes villes de la côte est dépendra en grande partie de la trajectoire exacte de la tempête”, a déclaré la chaîne météo.