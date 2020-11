Les Américains choisissent entre le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden dans ce que beaucoup appellent l’élection présidentielle la plus importante de leur vie, une élection éclipsée par la pandémie de coronavirus, la crise économique, les tensions raciales et l’impression que l’avenir de la démocratie elle-même est en jeu.

Les électeurs se sont rendus aux urnes à travers le pays depuis avant l’aube pour voter le jour du scrutin. Ils se sont alignés à une distance sûre les uns des autres, en lignes qui serpentaient autour des écoles, des stades et des églises.

En raison du volume considérable de bulletins de vote par la poste, le résultat peut ne pas être connu pendant des jours, voire des semaines, et il peut se retrouver devant le tribunal.

Dans les centres de diverses villes, telles que New York, Denver et Minneapolis, les travailleurs ont maçonné les façades des entreprises par mesure de précaution au cas où le vote – et l’incertitude sur le vainqueur – provoqueraient des émeutes comme celles qui ont eu lieu cette année au milieu de protestations contre l’injustice raciale et la violence policière.

Les photographes de l’Associated Press à travers le pays ont capturé les images du jour du scrutin.