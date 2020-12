Andrea Escalona et Galilea ont fêté Noël ensemble (Vidéo: Instagram @ andy ___ rodriguez)

Galilea Montijo a décidé d’être un ami exemplaire et d’inviter Image de balise Andrea Escalona passer un Noël chez lui à Acapulco, Guerrier.

Dans les histoires des comptes Instagram des deux, les compagnons du programme Televisa, «Hoy», ils ont partagé le plaisir qu’ils ont vécu dernière veille de Noël. Un peu plus d’un mois avant mort de Magda Rodríguez (Mère d’Escalona), la présentatrice a décidé de profiter des vacances en compagnie d’amis proches.

Dans les histoires de leurs comptes Instagram, ils ont montré les décorations de Noël, ainsi que le groupe qui a diverti la soirée. Présent à la réunion étaient Escalona, ​​sa tante Andrea Rodríguez, Montijo et son mari Fernando Reina, qui ils n’ont même pas arrêté de danser et de chanter.

Mais cela ne signifie pas qu’Escalona a laissé sa mère derrière lui, puisque quelques heures plus tard, il a partagé une photo avec sa mère en pyjama de Noël, en plus d’être entouré des décorations de la fête. “Joyeux Noël” est la seule chose qu’il a écrite.

Les présentateurs se sont bien amusés à Acapulco (Photo: andy___rodriguez / IG.)

En outre, dans ses histoires Instagram, elle a également publié ce vendredi un livre qui, selon elle, l’a aidée à surmonter le chagrin qu’elle a subi ces jours-ci.

“Les gars si vous traversez un duel, je recommande vivement ce livre “dit de “La piste des larmes»Par Jorge Bucay.

Semaines difficiles pour Andrea Escalona

Le 1er novembre, il a été annoncé que Magda Rodríguez était décédée dans son sommeil en raison d’un choc hypovolémique. Quelques jours plus tard Escalona a été testée positive au COVID-19 et a dû rester plus de deux semaines isolée à la maison.

A cela s’ajoutaient les controverses versions d’un magazine mexicain qui assurait que la productrice avait été victime de sorcellerie et de santeria, rituels qui, selon cette publication, avaient causé sa mort. Les déclarations controversées sur la mort de Magda Rodríguez ont profondément blessé ses filles.

Galilea Montijo et Andrea Escalona ont dansé et chanté (Capture d’écran)

Après les coups durs qu’il a subis en novembre, Escalona a révélé qu’il n’avait pas envie de fêter Noël. Cependant, son amie, la décoratrice d’intérieur Adriana Huerta, est venue à sa rescousse et l’a convaincue de remonter l’arbre, pour lui remonter le moral et l’empêcher de se sentir encore plus triste.

«Cette année, je voulais faire le Grinch, j’avais la ferme intention de ne rien célébrer, il n’y a rien à fêter, de sauter Noël, entre autres, mais Adriana ne me laisse pas. J’ai été forcé, j’ai été obligé de mettre le sapin de Noël, alors voyons ce qui se passe“, Il ajouta.

“Me voici pour faire quelque chose de spécial et te donner beaucoup, beaucoup d’amourSon amie a répondu.

À travers ses histoires, l’animatrice mexicaine lui a montré près de deux millions d’adeptes son sapin rose et leur a montré comment elle le décorait avec des cœurs, des anges et des ornements en argent et blanc.

Le présentateur a eu des jours difficiles (Photo: Andrea Escalona)

De plus, en «hommage» à sa mère, il a placé une petite photographie en noir et blanc entre les branches dans laquelle les deux apparaissent ensemble. Tout en montrant l’image douce dans la vidéo, Escalona a ajouté en arrière-plan la chanson “Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi”, interprétée par Michael Bublé.

Ces dernières semaines, Andy a reconnu à différentes occasions qu’il traversait des moments très difficiles et qu’il avait même besoin d’une aide psychologique.

«Je suis toujours sous le choc. Je vais chez une psychologue et elle me dit qu’il y a des moments que l’on veut comprendre avec notre tête, mais qu’il faut simplement ressentir. Lorsque vous avez un choc aussi fort, vous vous anesthésiez, vous arrêtez de ressentir et vous devez vous sentir à nouveau pour vous assimiler. La seule chose que j’aurais aimé c’est que si un jour Diosito m’envoie des enfants, je les rencontrerais … Mais quand même, il s’occupera d’eux au paradis», Révélé le 16 novembre.

Il a également assuré qu’il conserverait une partie des effets personnels de Magda Rodríguez pour se souvenir d’elle.

«J’en prends beaucoup; en fait, elle avait de très jolis foulards qui sentaient encore comme elle. […] Je crois beaucoup à la Kabbale, ça dit qu’il faut garder le portefeuille d’un défunt, et plus si c’était comme Magda, qui a eu la meilleure chance, ou aussi avec des vêtements; Je ne sais pas pourquoi quand je mets ses pulls, j’ai l’impression qu’elle me serre dans ses bras. J’apporte un petit collier avec un pendentif en forme de cœur et voici une partie des cendres de ma mère, donc elle est toujours avec moi et m’accompagne toujours », a-t-il ajouté.

