Conférence de Marcelo Gallardo après la défaite de River 3-0 contre Palmeiras

Marcelo Gallardo Il a reconnu que “pour renverser l’histoire au Brésil, il sera nécessaire d’avoir une soirée épique, celle qui arrive rarement”. L’entraîneur de River s’est exprimé après la dure défaite 3-0 contre Palmeiras, sur le terrain d’Independiente, pour la demi-finale aller de la Copa Libertadores.

«Nous devrons avoir une soirée épique, qui existe dans le football, qui se produit de temps en temps, mais qui existe. Nous allons nous en tenir à cela. Essayez de vous remettre du coup dur, videz nos têtes et foncez. Il n’y a rien d’autre que d’y penser de cette façon pour essayer de se débarrasser de ce goût amer que l’on ressent maintenant », a avoué El Muñeco lors de la conférence de presse d’après-match.

«Cette défaite est facile à craindre pour l’équipe avec des critiques. C’est pourquoi je justifie la défaite dans les erreurs que nous commettons, ce qui ne se produit pas toujours, mais lorsque des risques sont pris dans des instances comme une demi-finale et contre un rival hiérarchique, ces erreurs paient cher », a-t-il admis.

Gallardo a soutenu que «C’était un match que River a très bien commencé, et les arrivées ont été grâce au bon match de l’équipe contre un Palmeiras bien rétracté et à la contre-attaque. Et en fait, ils ne nous avaient jamais atteints jusqu’au premier but ». Mais a regretté les erreurs au démarrage du plugin. “Mais il semblait que les choses pouvaient être réglées en seconde période et ça venait juste de commencer, par une autre erreur de notre part, ils nous ont fait le deuxième, et immédiatement après l’expulsion de Jorge Carrascal est venu le troisième. C’est là que le match s’est terminé et nous avons été exposés à plus de buts », a-t-il analysé.

“Maintenant tu dois digérer ce coup qui était totalement inattendu pour affronter la revanche comme cette fois, attaquant toujours le rival, mais sachant que nous ne pouvons pas faire les mêmes erreurs défensives », a-t-il décrit. Gallardo a apprécié que s’il y a “des problèmes à corriger, ils le seront en interne”. Et il a clarifié: “Je ne critiquerai jamais, car en ce moment ce que nous devons avoir est un esprit froid pour aller au Brésil à la recherche d’une nuit de rêve cela nous permet d’entrer dans le jeu, même si plus tard nous verrons s’il nous rattrapera ».

Gallardo va réclamer l’arbitre à la fin du match

“Et pour cela nous Nous devrons nous accrocher à ce que nous sommes ce qui n’est rien d’autre que de s’être soutenu avec intégrité et d’avoir concouru avec dignité dans la victoire et la défaite, en respectant notre style de jeu malgré des coups durs comme cette fois. Si nous allons au Brésil attaquer comme il se doit et nous défendre en conséquence, nous pouvons sûrement entrer dans le jeu », il a insisté.

