L’équipe de gymnastique a limogé Maradona

Le monde ne comprend toujours pas ce qui s’est passé 25 novembre à 12h. La mort de Diego Maradona C’était un fait que personne ne veut accepter. Le mythe est allé à 60 ans après avoir vécu les mille vies que lui seul pouvait vivre.

Le duel national (et mondial) ne suffit pas à renvoyer la légende. Comme le titrait L’Equipe sur sa couverture traditionnelle, «Dieu est mort»Et le football pleure à son plus grand représentant.

“J’ai beaucoup de tristesse et de douleur. Il était le plus grand de tous. J’ai parlé avec Claudia (Villafañe) et lui ai exprimé mes condoléances. Hier, nous devions jouer et ce fut un moment très difficile pour nous », a commenté le capitaine d’Independiente, Silvio Romero à la sortie du sillage dans le Maison rose, où une foule a rejeté l’idole.

Le Cordovan s’est approché de la maison du gouvernement avec son partenaire Pedro Pablo Hernandez représentant le campus rouge et a souligné qu’il est “la douleur de tout le peuple argentin». «L’ensemble du personnel d’entraîneurs et le groupe ont envoyé de la force à leurs familles et leurs condoléances. Nous voulions lui rendre un humble hommage sur le terrain », a conclu le buteur en référence à la victoire sur Fénix pour 4-1 pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana.

Quelques instants plus tard, le président de Bouche, Jorge Amor Ameal entré à côté de Mario Pergolini, vice d’abord, oubliant les divergences politiques qu’ils ont eues lors des élections de club l’année dernière. Le responsable de Xeneize a évité le dialogue avec la presse en précisant que «Il n’était pas temps de parler pour autant de tristesse». Outre les deux dirigeants, Ricardo Rosita, secrétaire général de l’entité de Buenos Aires, était également présent, mais il n’a pas été vu Juan Roman Riquelme, deuxième vice-président et ancien coéquipier Diego.

Comme le sentiment ne comprend pas les fissures ou les confrontations, l’amour pour Pelusa a également motivé les référents de rivière apparaître sur place. Enzo Francescoli Oui Marcelo Gallardo Maradona a été renvoyée de la Casa Rosada.

Marcelo Gallardo embrasse Claudia Villafañe et ensemble ils partagent la douleur d’un peuple

25 ans après l’étreinte historique qui s’est produite dans un Super classique, l’Uruguayen, de 59 ans Il est arrivé tête baissée et visiblement battu. Pendant quelques minutes, il a salué Claudia Villafañe et ses filles Dalma et Giannina, puis a partagé un moment avec le Président de la Nation, Alberto Fernandez dans le hall de Peuples originaires.

Francescoli Il a toujours entretenu une relation personnelle avec Pelusa, en fait il a participé à ses adieux à La Bombonera et l’a défendu même en tant que joueur de rivière. Destin coïncidences, aujourd’hui 25 ans se sont écoulés depuis ce 26 novembre 1995 quand les Dix ont joué un classique dans le Monumental qui s’est terminé 0-0 et Enzo le serra dans ses bras pour le soutenir. “Il est le vrai roi du football mondial»Le prince dit souvent en se référant à Fluff chaque fois qu’il exprime son admiration pour le plus grand de tous.

Le campus de Gymnastique, la dernière équipe dirigée par la star, s’est unie pour rendre hommage à son chef. Même certains protagonistes doivent avoir consolé Sébastien Mendez, aide de camp, qui n’a pas pu retenir ses larmes lorsqu’elle a dit son dernier adieu.

Avec le même sentiment poignant, José Nestor Pekerman, ancien entraîneur de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde en Allemagne en 2006, était un autre de ceux qui ont déploré la perte du meilleur footballeur de tous les temps.

Bien que la présidence ait indiqué que le sillage durera jusqu’à 16 Ce jeudi, il pourrait durer une demi-heure, puis déplacer le corps vers un cimetière privé de Bella Vista, où sa dépouille serait enterrée, où reposent également les restes de ses parents, M. Diego Maradona Oui Dalma Salvadora “Tota” Franco.

José Pekerman avec l’ancien partenaire de la star mondiale

