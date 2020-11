L’événement abordera les défis et les opportunités du système financier pour promouvoir le développement et la productivité dans une perspective de genre

A l’occasion de la Journée internationale de la femme entrepreneuriale célébrée le 19 novembre, Garantizar SGR, la plus grande société de garantie réciproque du pays, organise la rencontre virtuelle “Clés pour renforcer les projets, les PME et le leadership”, qui abordera les défis et les opportunités du système financier pour promouvoir le développement et la productivité dans une perspective de genre.

L’événement, ouvert et gratuit, aura lieu le jeudi 19 novembre à 15h00, via Zoom, et aura la participation du vice-président de la Commission nationale des valeurs mobilières, Monica Erpen; Leticia Cortese, sous-secrétaire au financement et à la compétitivité du ministère du développement productif; Graciela Navarro, Responsable Genre, Diversité et Droits de l’Homme à Banco Nación; Juan Valassina, Directeur du développement et des nouvelles entreprises de Garantizar; Oui Liliana Villajuan, Partenaire Participant de Garantizar et fondateur de Servicios de Catering SRL. Il sera modéré par le journaliste Gabriela Granata.

La rencontre, qui s’inscrit dans le programme Garantie Inclusion présenté en septembre par la SGR, vise à rendre visibles les outils et opportunités du système financier pour promouvoir et diriger l’entrepreneuriat des femmes d’affaires et des professionnels indépendants.

«Garantizar propose un espace qui cherche à échanger et à promouvoir des expériences de développement économique et à promouvoir la communauté des femmes lorsqu’elles font des affaires. La réunion, qui fait partie du programme Garantie Inclusion présenté en septembre par la SGR, vise à rendre visibles les outils et opportunités du système financier pour promouvoir et diriger l’entrepreneuriat des femmes d’affaires et des professionnels indépendants avec la collaboration du Ministère du Développement Productif, la Commission Nationale de Valores et Banco Nación », a expliqué la société dans un communiqué.

Le but de la garantie de SGR est de faciliter l’accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises et a une part de marché de 70% mesurée dans les PME avec des garanties actuelles et avec 21% de produit CPD garanti. Avec plus de 20 ans d’expérience, elle dispose d’un fonds de risque de 11 500 millions de dollars. L’entreprise a souligné qu’elle est la seule du genre présente dans tout le pays avec 32 succursales.