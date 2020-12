Le directeur de l’Instituto Cervantes, Luis García Montero. . / Chema Moya / Archives

Dakar, 5 décembre . .- “Prendre soin des mots pour ne pas cacher notre tragédie est très important”, raconte à Efe le directeur de l’Institut Cervantes, Luis García Montero, au sujet du drame des migrants d’Afrique qui périssent dans leur tentative de arriver en Espagne.

En allusion à son dernier essai, “Mots brisés” (2019) et à la crise migratoire en Méditerranée et dans l’Atlantique, García Montero met en garde contre l’importance de nommer correctement les faits, car il y a une différence entre un “illégal” qui se noie et un «naufragé» qui meurt.

Dans un entretien par visioconférence avec Efe après avoir présenté le premier centre Cervantes en Afrique subsaharienne, basé au Sénégal, cette semaine à Dakar, le directeur explique également l’importance pour l’espagnol dans cette région, où l’investissement doit être “pris au sérieux pour consolider la présence de l’Espagne “.

Poète reconnu, García Montero dit aussi qu’il combine sa carrière littéraire “régulière” avec la direction de l’institut car “cela demande beaucoup d’attention”, mais “la poésie enseigne les valeurs” qu’il applique au poste. Et il souligne son enthousiasme pour la publication d’un livre en 2021.

QUESTION (Q): Lorsqu’il a pris ses fonctions de directeur de l’Instituto Cervantes en 2018, il a déclaré qu’il rêvait de s’étendre en Afrique subsaharienne. Pouvez-vous rendre ce «rêve» plus concret?

RÉPONSE (R): Il est très important de s’étendre à d’autres pays, entre autres parce que les projections de croissance démographique en Afrique et, plus particulièrement, en Afrique subsaharienne sont très élevées et il faut aussi leur apporter des réponses culturelles. Pour cette raison, il a été très important pour nous de démarrer à Dakar et, en même temps, de travailler à la création d’un observatoire de l’espagnol en Afrique que nous organisons en Côte d’Ivoire. Nous aimerions prendre conscience de l’importance de la culture pour les relations espagnoles en Afrique subsaharienne et, en ce sens, nous sommes très heureux que Dakar soit un point d’information pour voir où d’autres endroits nous prenons également des classes Cervantes et de nouveaux types présence.

Q: Le Sénégal évoque souvent le manque de moyens technologiques et de matériels pédagogiques adaptés aux réalités africaines. Comment remédier à ce manque?

R: Cette année, nous allons procéder avec une légère augmentation des budgets dans les postes normaux, si le budget débattu au Parlement est finalement approuvé. Et puis nous pouvons investir dans des possibilités technologiques qui nous permettent de nous développer dans des endroits comme ceux que nous analysons en Afrique subsaharienne. Mais, dans tous les cas, nous restons enthousiastes à l’idée de faire une remarquable activité en face à face, que la culture espagnole est une culture de liens, en face à face, qui permet des rencontres, des cours, des activités culturelles, non seulement sur des plateformes virtuelles mais aussi d’être un point de référence pour les valeurs culturelles, démocratiques et humaines là où nous sommes.

Q: Sans compter la Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole, le football, les rythmes cubains ou les feuilletons d’Amérique latine ont encouragé de nombreux Africains à apprendre l’espagnol. L’Afrique subsaharienne a-t-elle été officiellement négligée dans l’expansion de l’espagnol?

R: Si vous comparez, le British Council (britannique), le Goethe (allemand), l’Institut français ou l’Alliance française ont d’anciennes dates de fondation. Notre institution est une création de la démocratie de 1991 et elle a commencé avec peu de ressources car la culture espagnole a peu pris en compte la nécessité d’investir dans l’extension de la langue espagnole et de la culture espagnole. Nous avons eu la chance d’avoir toute l’Amérique latine et toute la puissance naturelle historique, ce qui signifie que tant de pays parlent espagnol. C’est pourquoi nous avons commencé si tard dans d’autres pays. La vérité est qu’il est nécessaire maintenant, en raison de l’importance démographique et de l’importance que va avoir la relation de l’Europe avec l’Afrique, de prendre au sérieux l’investissement pour consolider la présence de l’Espagne dans ces territoires.

Q: Être directeur de l’Instituto Cervantes devrait occuper une grande partie de votre temps. Comment cela s’inscrit-il dans votre carrière littéraire?

R: Il est rassemblé régulièrement. Il existe des projets culturels et académiques très attractifs à l’Institut Cervantes, mais en même temps, cet institut a de nombreux problèmes liés aux ressources humaines, à la vie des gens. Les illusions culturelles s’adaptent à un réveil (…). Diriger demande beaucoup d’attention et vous n’avez pas la tête tranquille pour travailler dans la littérature. L’année dernière, j’ai publié un essai et réalisé une version pour le festival de théâtre de Mérida de “Prométhée enchaîné” avec (le directeur de théâtre) José Carlos Plaza, mais je dois avouer que cet essai et la version de Prométhée étaient presque terminés avant pour commencer la direction dans l’Institut. La seule chose que j’ai pu faire est de terminer un recueil de poèmes que j’avais commencé depuis 2016 et je serais ravi de le publier l’année prochaine.

Q: Peut-on trouver la poésie dans une position de responsabilité?

R: Oui, bien sûr, vous pouvez trouver de la poésie. Ceux d’entre nous qui se consacrent à la poésie essaient de donner à notre vocation un sens, un sens qui a à voir avec la vision de la culture, de l’être humain, de notre pays, de notre identité. La poésie enseigne des valeurs que je voudrais suivre dans les responsabilités de l’Instituto Cervantes. La défense de l’espagnol comme identité de valeurs démocratiques, ouverte, qui considère le multilinguisme et le multiculturalisme comme une richesse avec laquelle nous devons vivre pour être plus juste et avoir plus de possibilités. Eh bien, je rapporte tout cela à ma manière d’appréhender la poésie, pour qu’il y ait toujours des ponts pour trouver un sens de notre vocation à la responsabilité que nous assumons.

Q: En se référant au titre de votre dernier livre, les mots sont-ils cassés quand on parle de l’Afrique et des Africains qui émigrent en Espagne?

R: Un exemple que j’ai mis dans mon livre. Quand il y a un bateau et qu’il y a des noyés, on nous informe parfois à la nouvelle que trente immigrés clandestins se sont noyés, et trente clandestins ne se sont pas noyés, trente naufrages se sont noyés et trente êtres humains se sont noyés. Donc, prendre soin des mots pour ne pas cacher notre tragédie est très important. Par conséquent, nous devons prétendre savoir comment bien nommer les choses dont nous parlons.

