Les femmes disent qu’elles sont souvent victimes de discrimination

Payal et Kanchan sont tombés amoureux alors qu’ils s’entraînaient pour devenir des policières. Mais leur amour a fait face à une résistance et ils ont fait face à des menaces, les forçant à aller au tribunal pour chercher la protection de leurs propres familles, rapporte Bhargav Parikh de BBC Gujarati.

Lorsque Payal a rencontré Kanchan, en 2017, elle ne savait pas qu’elle tomberait amoureuse de son collègue stagiaire. Cette année-là, la Cour suprême indienne a décidé que les relations homosexuelles n’étaient plus une infraction pénale, annulant un jugement antérieur qui confirmait une loi de l’époque coloniale. Mais les coutumes séculaires et les attitudes régressives ont survécu, ce qui a rendu difficile l’acceptation des relations homosexuelles par la société dans son ensemble.

Les femmes, toutes deux maintenant âgées de 24 ans, vivent ensemble en couple depuis 2018 dans l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, et savent de première main à quoi ressemble la discrimination. Leur histoire d’amour a été mise en lumière le mois dernier lorsqu’ils se sont approchés de la Haute Cour.

«Nos familles sont contre notre relation. Ils nous menacent », a déclaré Payal, ajoutant que les deux avaient déposé une requête devant le tribunal, demandant la protection de la police. Le tribunal a décidé que le couple devait être protégé par des gardes armés.

Les soi-disant crimes d’honneur – lorsqu’une personne est assassinée par un membre de sa famille parce qu’elle croit avoir fait honte à la communauté – ne sont pas rares en Inde et dans d’autres pays d’Asie du Sud. Une étude a révélé que des centaines de personnes sont tuées chaque année en Inde pour être tombées amoureuses ou se marier contre la volonté de leur famille.

Payal et Kanchan ont grandi dans deux villages reculés du Gujarat, où une culture conservatrice et patriarcale régnait en maître. Tous deux ont déclaré vouloir briser les barrières et se sentir inspirés à entrer dans un domaine dominé par les hommes. Ils ont opté pour la police.

Les femmes disent craindre pour leur sécurité

En 2017, lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, ils ont déclaré que les autres membres de la police hésitaient à leur parler car ils venaient de régions rurales de l’État, tandis que les autres venaient de grandes villes. Instantanément, ils se sont sentis aliénés de leurs pairs.

L’histoire continue

Les deux femmes se sont vues attribuer la même chambre pendant la formation des policiers. Ils tombaient dans une routine confortable – le soir, épuisés par l’exercice, ils se réunissaient pour se rattraper et discuter de leur journée. Bientôt, leurs discussions se sont étendues pour inclure leur vie et leur famille, et les deux sont devenus les meilleurs amis.

«Si Kanchan lavait mes vêtements, je lui cuisinais de la nourriture. Avec le temps, notre amitié s’est renforcée et nous avons échangé des numéros de téléphone pour rester en contact une fois la formation terminée », a déclaré Payal.

Par coïncidence, les deux ont ensuite été affectés dans la même ville et ils ont décidé de vivre dans un logement de la police, partageant une chambre.

« Si Payal avait un service de nuit, je gérais tout le travail à la maison et si je devais travailler la nuit, Payal gérait tous les travaux ménagers », a déclaré Kanchan. « Nous étions satisfaits de notre travail et avec le temps, nos vies ont commencé à tourner. les uns autour des autres.

C’est à ce moment de leur amitié que les deux sont tombés amoureux.

«Le 31 décembre 2017, nous nous sommes serrés dans les bras le soir du Nouvel An juste avant que l’horloge ne sonne à minuit. C’était peut-être la première fois que nous nous étreignions – et nous nous sentions complètement différents », a déclaré Kanchan.

Bientôt, les familles des deux femmes ont commencé à leur demander de se marier – la famille de Kanchan avait déjà organisé des matchs appropriés pour elle – mais elles ont réussi à éviter la pression. C’est à la fin de l’année dernière, lorsque leurs collègues vivant dans les quartiers de la police ont découvert leur relation, que le couple a décidé d’en parler à leur propre famille.

«Ils étaient sous le choc», a déclaré Payal.

Les campagnes pour réclamer l’égalité de traitement pour les homosexuels se poursuivent dans toute l’Inde

Les femmes affirment que leurs familles ont commencé à les suivre et à surveiller constamment leurs mouvements.

Et puis, plus tôt cette année, les choses sont devenues vraiment moche.

«Un jour, ma famille nous a suivis lorsque nous étions de service. Ils ont arrêté notre véhicule au milieu de la route et nous ont menacés », a affirmé Payal. «Ils sont également venus une fois dans les quartiers de la police et ont créé une scène là-bas, nous traitant de noms et utilisant un langage abusif.

«Quelques jours après cet incident, j’ai reçu une menace de mort anonyme. C’est alors que nous avons décidé de nous adresser au tribunal pour obtenir une protection », a-t-elle déclaré.

Le couple est heureux que le tribunal ait statué en leur faveur et leur ait accordé une protection – cela leur a donné un peu de temps pour penser à l’avenir.

«Une fois la pandémie de coronavirus terminée, nous voulons nous rendre dans le sud de l’Inde pour une sorte de lune de miel», a déclaré Kanchan.

Le couple souhaite également adopter un enfant à l’avenir.

Alors que l’homosexualité n’est plus illégale, il n’y a pas de loi en Inde qui facilite les couples de même sexe à se marier – ou énonce leurs droits, y compris celui de l’adoption. Mais les femmes ont bon espoir.

« Nous n’avons que 24 ans maintenant, mais nous voulons commencer à économiser de l’argent et adopter un enfant, en l’élevant bien avec un accès à une bonne éducation », a déclaré Payal.

Illustrations de Nikita Deshpande

Les noms des deux policières ont été modifiés pour protéger leur identité.