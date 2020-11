Sur la photo, Jimmy Garoppolo, le quart partant des 49ers de San Francisco, s’est foulé la cheville droite et pourrait rater environ six semaines et être exclu du reste de la saison NFL. . / John G. Mabanglo / Archives

Santa Clara (Californie, États-Unis), 3 novembre . .- Le quart partant des 49ers de San Francisco, Jimmy Garoppolo, pourrait rater environ six semaines et être exclu du reste de la saison de la Ligue nationale Équipe de football (NFL) en raison de sa dernière entorse à la cheville droite.

L’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a rapporté mardi que l’entorse à la cheville que Garoppolo avait subie lors de la défaite de dimanche face aux Seahawks de Seattle que sur le même pied »qui avait été blessé précédemment.

Il a ajouté que cette nouvelle blessure est considérée comme plus grave que celle qu’il a subie lors de la deuxième semaine de compétition contre les Jets de New York.

Shanahan a également indiqué que le quart-arrière subirait d’autres études avec différents médecins pour avoir plusieurs avis médicaux avant de décider s’il devait subir une intervention chirurgicale, ce qui mettrait fin à sa saison 2020.

Selon l’entraîneur, «lorsque vous avez ces entorses de la cheville, vous vous blessez à nouveau beaucoup».

L’entraîneur-chef des 49ers a expliqué que “la façon dont (Garoppolo) s’est blessé était différente. Ce qui est le mieux pour lui, à long terme, c’est évidemment ce que nous déciderons. Mais s’il a besoin d’une intervention chirurgicale, alors (sa retraite). ce sera pour toute l’année. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Garoppolo était revenu trop tôt de la première entorse de la cheville, Shanahan a indiqué que ce n’était pas vraiment le problème.

«Je ne regrette pas de l’avoir ramené», se défendit Shanahan. “De toute évidence, la façon dont le match de Miami était, si j’avais pu voir cela avant le match, nous aurions pu éviter de le ramener, mais je pensais que cela nous donnait une très bonne chance de gagner.”

Garoppolo, 29 ans, sera blessé dans la réserve, ce qui signifie qu’il doit manquer au moins les trois prochains matchs, y compris le match de jeudi soir contre les Packers de Green Bay.